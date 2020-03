Saitko valtiolta tekstarin koronaeristyksestä? Viestien olisi jo pitänyt tulla kaikille, mutta... – "Ei voi sanoa, että tämä olisi ihan putkeen mennyt"

Matkapuhelinoperaattorista riippumatta osa suomalaisista ei ole saanut tekstiviestiä lainkaan tai viesti on ollut väärällä äidinkielellä. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski vahvistaa tilanteen MTV Uutisille.

Kyseessä on viranomaistiedote, jonka lähettämisen koordinoinnista vastaa hätäkeskuslaitos. Viestien perillemenosta puolestaan huolehtivat operaattorit.

Miljoonien viestien jono

Tekstiviestistä on versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Operaattoreiden tehtävänä on ollut asiakastietojensa perusteella selvittää, millä kielellä tekstari asiakkaalle lähetetään.

Nyt on käynyt niinkin, että esimerkiksi ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö on saanut suomenkielisen viestin tai viesti on lähtenyt liittymän omistajalle kaikilla kolmella kielellä. Anttikosken mukaan operaattorit ovat siis tulkinneet lähetysohjeita hieman eri tavoin.