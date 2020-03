MTV seuraa Uudenmaan eristyksen ensimmäistä päivää – Henkilö yritti ylittää rajan jalkaisin Orimattilan kupeessa: sakot napsahtivat

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvosen näkökulmasta kyseessä "on kuin iso ratsia, jossa ihmisiltä kysytään vain vähän eri asioita". Hänen mukaansa autoilijoiden tarkastuksissa poliisin haaviin on jäänyt muun muassa rattijuoppoja, ja yhdet sakotkin on jo annettu.