Saitko kutsun? Nappaa etikettiasiantuntijan neuvot häävieraille – "Eivät ole tekosyy"

1. Kerro ajoissa, oletko tulossa

Ensinnäkin on kohteliasta kertoa, pääsetkö tulemaan. On epäkohteliasta jättää vastaamatta. Epätietoisuus tuottaa morsiusparille myös ylimääräistä stressiä.

Parempi olisikin tarkistaa kalenterista päivämäärä, tehdä päätös ja vastata hääparille niin pian kuin mahdollista. Älä vain oleta, että he tietäisivät sinun olevan tulossa.

Jos ilmoitit tulevasi, pidä huolta, että teet myös niin. Gottsmanin mukaan harvoin on hyväksyttävää jättää saapumatta paikalle.

2. Älä kysy, voitko tuoda ylimääräisiä vieraita

Gottsman on sitä mieltä, että vieraan ei koskaan pitäisi pyytää parilta lupaa tuoda kanssaan muita, jos kutsussa ei ole tällaisesta mahdollisuudesta erikseen mainittu. Häät ovat toisaalta myös rahakas sijoitus ja tuollainen kysymys asettaa parin epämukavaan asemaan.

– Morsiuspari on saattanut suunnitella pitkään ja hartaasti istumajärjestystä ja he haluavat varmistaa, että kaikki viihtyvät ja saavat riittävästi ruokaa.

Etikettimoka on tietysti sekin, jos vain päätät saapua paikalle ylimääräisen vieraan kanssa. Gottsman lisää, että entistäkin pahemmaksi tämän erheen tekee se, jos hääpari ei tunne tyyppiä ollenkaan.

3. Älä pukeudu tavalla, joka ei parin häihin sovellu

Kiinnitä huomiota pukeutumiseesi. Jos häissä on pukukoodi, noudata sitä. Muista, että valkoinen väri on varattu vain morsiamelle, jos ei muuta ole mainittu.

4. Saavu paikalle ajoissa!

Gottsman suosittelee varaamaan riittävästi aikaa juhliin saapumiseen, jotta et ole myöhässä.

Jos kuitenkin satut tulemaan myöhässä, Gottsman suosittelee tekemään niin hienovaraisesti juhlaseremonioita häiritsemättä. Mene paikallesi huomaamattomasti, jos se on mahdollista. Muussa tapauksessa odottele sopivaa hetkeä.

5. Älä juo liikaa

6. Älä vie huomiota hääparilta

Lisäksi on syytä pitää mahdolliset omat painolastit, kuten perheriidat ja -kaunat omana tietona toisten tärkeänä päivänä.

7. Kunnioita hääparin toiveita!

Noudata morsiusparin ohjeita valokuvauksesta, jos he sellaisia ovat antaneet.

Hääparin toiveita on syytä muutenkin kunnioittaa. Jos he esimerkiksi haluavat järjestää häät vain aikuisille, on jälkikasvu syytä jättää kotiin.