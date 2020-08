Houkuttaako koronan vasta-ainetesti? Asiantuntijat eivät suosittele pelkästä uteliaisuudesta – "Tavalliselle tallaajalle näistä ei oikeastaan ole mitään hyötyä"

Koronaviruksen vasta-ainetestillä voidaan selvittää, onko ihminen sairastanut aiemmin koronavirusinfektion. Vasta-aineiden muodostuminen kestää vähintään kaksi viikkoa.

Nimettömänä pysyvä henkilö kertoo MTV Uutisille saaneensa tietää vasta-ainetestin kautta sairastaneensa koronaviruksen tietämättään.

– Kaverini kaveri sairastui koronaan ja sain vain päähäni, että olisipa kiva selvittää, onko itselläni se ollut. Menin yksityiselle lääkäriasemalle vasta-ainetestiin ja pari päivää meni, kun tieto tuli, että minulta löytyy vasta-aine. Sen jälkeen menin vielä koronatestiin ja tuli tieto, että sairautta ei ole minulla tällä hetkellä päällä, nainen kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vasta-ainetesti otetaan verikokeella.

– Se otettiin käsivarresta aivan kuin mikä tahansa muukin verikoe. Tuloksen saatuani mietin, että jos se minulla on ollut, niin se on ollut ilmeisen lieväoireisena. Mietin, olenko tartuttanut sitä jollekin.

– Jälkikäteen muistelin, että keväällä olin pienessä flunssassa juuri ennen kuin koronatilanne räjähti. Olen harvoin kipeänä ja rupesin laskeskelemaan asioita yhteen. Tuli sellainen tunne, että se on saattanut minulla olla. Alkukesästäkin oli ehkä jotain pientä, mutta testiin mennessä oireita ei enää ollut. Lääkäriasemalle riitti puhelinlähetteellä oma halu mennä testiin.

MTV Uutisten haastattelema henkilö ei esiinny jutussa omalla nimellään, sillä kyse on hänen terveydentilaansa liittyvistä arkaluontoisista asioista.

Testien luotettavuus vaihtelee

Vasta-ainetestejä tarjoavat useat yksityiset lääkäriasemat ja myös apteekit. Testien kirjo on laaja. Testeistä uutisoitiin näkyvästi ensimmäisen koronavirusaallon aikaan viime keväänä.

– Testejä on monenlaisia ja markkinoilla on myös kaupallisia testejä ja niiden luotettavuus vaihtelee. Siellä on joukossa myös vähemmän luotettavia testejä, sanoo Helsingin yliopiston immunologian professorina ja HUS:n ylilääkärinä toimiva Seppo Meri.

Kuten on muidenkin tartuntatautien vasta-ainetestien kohdalla, myös koronaviruksen vasta-ainetestistä voi saada väärän positiivisen tuloksen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Testin ominaisuuksiin kuuluu, että sinne tulee vääriä positiivisia tietty määrä. Joten jos saa positiivisen tuloksen, se ei aina kerro sitä, onko sairastanut taudin vai ei. Jopa viidestä kymmeneen prosenttia näytteistä voi antaa väärän positiivisen tuloksen ilman, että potilas on sairastanut tätä SARS 2 -koronavirusta. Se, että testi on positiivinen, voi johtua joistakin aikaisemmin sairastetuista infektioista tai muista syistä, joita ei kovin tarkkaan edes tiedetä, Meri toteaa.

– Ihmisellä on elimistössään valtavasti erilaisia vasta-aineita elämän varrelta vaikka mihin. Kaikki vasta-ainetestit ovat rakennettu herkiksi ja ne voivat joskus antaa epäspesifisen reaktion ja silloin siellä reagoi joku muu asia, mitä ei voida tarkkaan ottaen tunnistaa. Vasta-ainetestin pitäisi olla pitkälle yli 99 prosentin varma, että sitä on järkeä käyttää, toteaa Terveystalon laboratoriotoimintojen ylilääkäri Pekka Aroviita.

"Testit sopivat vain tietynlaisiin tilanteisiin"

Väärien positiivisten tuloksien takia vasta-ainetestiä ei suositella oireettomille henkilöille pelkästä uteliaisuudesta.

– Syy on tilastollinen. Koska niin harva väestössä – noin kaksi promillea – on taudin sairastanut ja testin luonteeseen kuuluvat väärät positiiviset, niin väkisinkin tulee osa tuloksista positiivisiksi ilman, että on ollut tautia, Meri toteaa.

– Tavalliselle tallaajalle näistä testeistä ei oikeastaan ole mitään hyötyä, koska testit sopivat vain tietynlaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi jos on jokin sairastettu tauti, niin joissakin tilanteissa voi olla järkevää selvittää jälkikäteen, oliko tämä sairastettu infektio koronavirusinfektio vai ei. Se voidaan selvittää vasta-ainetestillä, Meri jatkaa.

Yksityisillä lääkäriasemilla vasta-ainetestiin voi päästä esimerkiksi lääkärin puhelinlähetteen kautta.

– Ne ovat meillä lääkärin lähetteellä saatavilla siksi, että niitä pitäisi tehdä vain sellaisista ryhmistä, joilla on ollut koronaa. Meitä on ohjeistettu niin, että (testiin hakeutujan) taustaväestöllä tartuntojen määrä pitäisi olla vähintään viiden prosentin luokkaa. Kun testin tarkkuus on meillä 99,6 prosenttia, niin silloin tuhannen ihmisen joukossa on neljä väärää positiivista tulosta, Aroviita sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Positiivisen vasta-aine tuloksen saanut voi kuitenkin kokea huojennusta.

– Se voi esimerkiksi selittää outoja oireita, joita potilaalla on ollut joitakin viikkoja aikaisemmin. Koronaan voi liittyä erikoista pitkittynyttä oireilua. Lääkärit voivat tällöin käyttää vasta-ainetestiä sen selvittämiseen, onko korona mahdollisesti ollut aiheuttamassa näitä oireita, Aroviita kertoo.

Ajatukseen immuniteetista ei voi tuudittautua

Koronaviruksen immuunivasteen kestoa ei vielä tiedetä.

– Kyllä koronaviruksen sairastaneelle tulee immuniteetti, mutta sitä ei tiedetä, kuinka kauan immuniteetti kestää. Immunologina sanoisin, että kyllä se muutaman vuoden kestää. Mutta se on arvio. Immuniteetin kestoa ei pystytä vielä tarkemmin sanomaan, Meri sanoo.

Mikäli saa vasta-ainetestistä positiivisen tuloksen, ei kuitenkaan voi tuudittautua siihen, että olisi immuuni, eikä tartuttaisi muita.

– Korona on vielä uusi tauti ja vielä ei tiedetä tarkkaan, mikä niiden muodostuneiden vasta-aineiden merkitys on. Kuten muissakin virustaudeissa, immuniteetti todennäköisesti kehittyy ainakin joksikin aikaa. Usein vasta-aineet kuvaavat immuniteetin olemassaoloa, mutta tästä ei ole lupauksia, että voisi turvallisesti mennä vierailemaan esimerkiksi vanhainkodeissa. Kyllä suojauksia pitää käyttää joka tapauksessa, Aroviita toteaa.

Vasta-ainetesteistä voi olla hyötyä myös rokotetutkimuksessa.