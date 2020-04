Monta asiaa voi mennä pieleen koronavirustestin otossa: "Prosessi vaatii tarkkuutta" – näin monta vaihetta näytteenoton jälkeen tehdään

– Jos näytteenotto tehdään oikein ja sairastuneella on virusta nenänielussa, niin PCR-testi on erittäin herkkä ja viruksen olemassaolo voidaan osoittaa luotettavasti. Näytetikku pitää työntää riittävän syvälle nenään tai takanieluun, että saadaan mahdollisimman hyvä näyte, Julkunen painottaa.

Isoilla sairaanhoitopiireillä omat testit

– Näillä on käytössä omavalmisteinen Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelema PCR-testi. Se on herkkä ja tunnistaa vain uuden viruksen. Se on myös edullisempi tehdä kuin yritykseltä ostettava valmis testipaketti, Julkunen sanoo.