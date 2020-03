Helena, 73, päätti jäädä Espanjaan odottamaan pandemian loppua – ei harkitse lähtöä Suomeen: "En voi ajatella, että menisin tartuttamaan alaikäiset lapsenlapseni"

Sääntöjä pitää noudattaa

Piilokantaja voisi tartuttaa satoja

– En oikeastaan pelkää koronaa, sillä täällä on tehty todella rajuja eristystoimia. Kaupassa asioidaan ainoastaan hanskat kädessä ja kassoille on jonotusviivat, joissa pitää odottaa, kunnes edellinen asiakas on hoitanut ostoksensa. Kauppoihin otetaan sisään ihmisiä vain sitä mukaa, kun sieltä on tullut joku ulos, hän kertoo.