Näin paljon erikoissairaanhoitoon jonotetaan nyt – katso alueesi tilanne: Koronassa huolestuttava merkkipaalu, kiireetöntä hoitoa jouduttaneen ajamaan alas

Uudellamaalla hoidettavia riittää. HUS-alueella erikoissairaanhoitoon odottaa nyt yhteensä 49 000 ihmistä. Se on 7000 enemmän kuin vuosi sitten.

"Huolestuttava merkkipaalu"

– Se on jonkinlainen huolestuttava merkkipaalu, johtajaylilääkäri totesi.

Koko korona-ajan suurin luku on viime keväältä – 123 potilasta.

Muualla alasajoja ei toistaiseksi näköpiirissä

– Me olemme joitakin yksittäisiä saleja suljettu, toteaa sairaalajohtaja Petri Virolainen TYKS:stä.

Kasautuneita jonoja purettu paljon

Uudellamaalla yli puoli vuotta eli hoitotakuurajan ylittäneiden määrä saatiin purettua jo reiluun kahteen tuhanteen potilaaseen eli puolessa vuodessa se tipahti alle puoleen, mutta nyt odotettavissa on jälleen koronasta johtuvat kasvavat jonot, joita puretaan sitten taas myöhemmin.

– Purkamatta on noin 300, joista vain noin 35 on varsinaisia leikkauksia ja loput vastaanottokäyntejä, toteaa Pirkanmaan Sand.

– Korva-nenä ja kurkkutaudeissa meillä on vielä jonoa, mutta muut jonot on hoidettu. Hoitojonoissa on kokonaisuudessa vähemmän potilaita kuin kahtena edellisenä vuotena samaan aikaan, toteaa TYKS:n Virolainen.