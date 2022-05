Ministeri Lindén kannattaa hoitajien palkkaohjelmaa: "Jos teho-osastoilta irtisanoudutaan, edessä on katastrofi"

– Meillähän ei ole tällaista tässä muodossa tapahtunut. Vuoden 2007 työtaistelussa se onnistuttiin välttämään muutamaa tuntia ennen sen realisoitumista. Mutta sanotaan näin, että jos vaikkapa teho-osastolta tai tällaisilta osastoilta ihmiset irtisanoutuvat, niin kyllähän edessä on jonkinasteinen katastrofi, en vähättele yhtään sitä, Lindén sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

– Kyllä minä olen sitä mieltä, että meidän hoitoala tarvitsee oman palkkaohjelman, se on ihan kiistaton asia. Emme me muuten tule selviämään tästä pitkäaikaisesta työvoimapulasta.

Hallitus vie kättä taskuun

Ministeri painottaa, että neuvotteluvastuu on kunta-alan työnantajajärjestöllä KT:llä, mutta myöntää, että lopulta kättä taskuun laittaa joka tapauksessa maan hallitus.

– Viime kädessähän valtiovalta sitten osana hyvinvointialueiden rahoitusta laittaa maksuun sen mitä työmarkkinoilla sovitaan. On olemassa tietty indeksi, jota siinä noudatetaan. Mutta meillä on kuitenkin, ja pitääkin olla, erillinen operatiivinen työnantajaorganisaatio eli KT. Neuvotteluthan kestävät viikkoja tai kuukausia ja sitovat kymmeniä ihmisiä. Eihän hallitus tai valtiovalta voi sitä tehtävää hoitaa. Eli me odotamme ratkaisua sieltä työmarkkinapöydästä, ja sen jälkeen katsotaan se kustannustaso, Lindén sanoo.