HUSin taidekokoelmaa valottava näyttely osoittaa, että sairaaloiden taide on ihan tavanomaista taidetta. Eri toimipaikkoihin ripotelluista teoksista on koottu harvinainen otos yhteen paikkaan.

Helsingin Taidehallin näyttelyssä Taide pidentää ikää – Reseptejä HUSin kokoelmasta on nähtävillä näyttelyn kuraattorin Markku Valkosen mukaan harvinainen katsaus HUSin sairaaloihin sijoitettuun taiteeseen.

– Uskoisin, että tämä on ainutkertainen tapaus tällä vuosituhannella.

Näyttelyn ansiosta Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaavan HUSin teoksia voi tarkastella keskitetysti yhdessä paikassa. HUSilla on 21 sairaalaa ja lukuisia muita tiloja, kuten laboratorioita ympäri maakuntaa.

– Hyvin harva pystyy saamaan kokonaiskuvaa tästä kokoelmasta kiertelemällä ympäri ämpäri seutua.

Valkonen on valinnut näyttelyyn noin 250 teosta, jotka edustavat hänen mielestään hyvin HUSin noin 6 000 teoksen kokoelmaa.

– Siitä on tietysti mahdollista tehdä monenlainen valikoima, mutta omasta mielestäni uskon, että tämä antaa kuvan kaikista ulottuvuuksista, joita kokoelmassa on.

Hän toteaa, ettei ole olemassa mitään erityistä sairaala- tai hoivataidetta. Esillä on nykytaidetta, josta valtaosa on vuosituhannen tältä puolelta.

– Teoksissa on ihan riittävästi sisällöllistä problematiikkaa, ei siis siten, että luodaan jonkinlainen pehmeä, söpö pumpuliympäristö.

Näyttelyn teoksista Valkonen nostaa esiin muun muassa Anssi Kasitonnin oikean farmariauton mittakaavaan tekemän lasikuitureliefin Grand Safarin. Se on Valkosesta kuin tiikerihyppy.

– Sitten meillä on vaikkapa Marjatta Tapiolan pääkallo. Oikein dramaattinen, iso teos. Ei tässä sellaista hempeilyä oikeastaan ole tarkoitus esitellä.

Taide pidentää tutkitusti ikää

Näyttelyn otsikon mukaisesti sen voidaan sanoa pidentävän ikää.

– Maallikkoennuste on, että kuukausi tulee lisää, Valkonen naurahtaa.

Professori Seppo Seitsalo antaa tieteellisemän arvion. Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa on tehty hänen mukaansa laajoja väestötutkimuksia kulttuurin eli esimerkiksi näyttämötaiteen, musiikin ja kuvataiteen, terveyshyödyistä.

– Monimutkaisilla monimuuttuja-analyyseillä on voitu todeta, että kulttuurin itsenäinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin on jopa suurempi kuin terveysliikunnalla tai laihduttamisella.

Seitsalon mukaan kulttuurin vaikutus on samaa tasoa tupakoimattomuuden kanssa.

– Näistä samoista tutkimuksista voitiin todeta, että kulttuurin harrastaminen johtaa kolmesta–neljään vuotta pitempään elinikään verrattuna sohvaperunoihin.

Seiniä riittää täytettäväksi

HUSin taidekokoelmasta vastaa sen taidetoimikunta, joka on perustettu vuonna 2012. Puheenjohtaja Ilkka Taipale kertoo, että taidetoimikunta pyrki löytämään vaihtoehdon sairaaloiden perinteiselle kliinisen valkoiselle olemukselle.

– Päätimme, että teemme niin kuin kirkoissa. Ne ovat kauniita. Niissä vihitään, kastetaan ja haudataan ihmisiä. Tämä on ollut se idea, jolla lähdimme liikkeelle.

Hän toteaa, että valtion prosenttiperiaatteesta HUS on vielä jäljessä. Periaatteen mukaan rakennuskustannuksista pitäisi käyttää yksi prosentti rakennukseen hankittavaan taiteeseen.

– Uudisrakennuksiin hankitaan taidetta 1,5 promillen edestä. Mutta niin kuin näette, olemme saaneet pienellä rahalla suuria töitä.

Toimikunnan tavoitteena on hankkia 250 teosta vuodessa. Se pyrkii hankkimaan taidetta budjettinsa puitteissa mahdollisimman paljon, ja se saa myös lahjoituksia.

Taipaleen mukaan toimikunnan on kuitenkin tasapainoteltava sen kanssa, että taide on halvasta hinnastaan huolimatta riittävän hyvää.

Tilanpuutteesta teosten hankinta ei ole jäämässä pitkään aikaan kiinni, sillä HUSilla on Taipaleen mukaan 1,1 miljoonaa neliömetriä tilaa. Kaikki teokset ovat väliaikaista säilytystä lukuun ottamatta esillä.

– Meillä on 28 000 työntekijää. Onko se huono asia, jos meillä olisi yksi taideteos per työntekijä, huomioiden, montako taideteosta ihmisten kodeissa on.

Ennen taidetoimikuntaa taiteen asema sairaaloissa riippui ylilääkäristä. HUSissa oli paljon toimipaikkakohtaista vaihtelua.

– Kun kävimme röntgenlaitoksissa, jotka saattoivat olla vanhoissa taloissa, niin ei siellä mitään taidetta ollut. Nytpä on, kun kiersimme vähäsen.

Taide pidentää ikää – Reseptejä HUSin kokoelmasta on esillä Helsingin Taidehallissa 5. tammikuuta asti.