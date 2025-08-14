Musiikkitalon urkuesittelyt ovat olleet ennennäkemättömän suosittuja – jyrisevä ääni hämmästyttää

Yleisön kiinnostus musiikkitalon maailman suurimpia moderneja konserttisaliurkuja kohtaan on pysynyt korkealla alusta saakka.

Urkuihin on päässyt tutustumaan soivissa urkuesittelyissä, jotka ovatkin olleet alusta saakka loppuunmyytyjä. Urkujen hinta kohosi reiluun neljään miljoonaan euroon.



Viime vuonna urkuja käytettiin lähes 60 konsertissa ja yksistään Musiikkitalon Urut ry:n 20 konserttia keräsi yhteensä 17 000 kuulijaa.

Raija Kantomaa



Villein suunnittelijoiden idea toteutettiin, ja niin urkujen fasadissa näkyy ja soi kymmenen puukomposiitista 3D-tulostettua pilliä.

Suunnitteluun osallistuneen urkuri Pekka Suikkasen mukaan soittimen mahdollisuudet ovat ennenkuulumattomat.



– Tässä soittimessa on mahdollisuuksia. Soittaja pystyy säätelemään ilmanpainetta – voi muuttaa sitä ääntä, jolloin saadaan uruista ihan uusia ääniä ja erilaisia efektejä, kertoo Suikkanen



Urkuesittelyssä Suikkanen kertoo yksityiskohtaisesti soittimen rakenteesta sekä soittaa esimerkkiääniä ja sävellyksiä.



– Molemmilla sivuilla on puiset yli kymmenmetriset pillit, jotka tuottavat matalimmat äänet näistä uruista. Korkeimmat äänet tulevat pilleistä, jotka ovat pikkurillin kynnen kokoiset.

Suikkasen mukaan esittelyn lopuksi yleisö saa esittää kysymyksiä. Seuraavat esittelyt ovat syyskuussa ja liput maksavat vajaa 20 euroa.

Syksyllä useita urkukonsertteja ja -esittelyjä

Urkujen poikkeuksellisuuden vuoksi soivat urkuesittelyt ovatkin olleet viime vuodesta saakka loppuunmyytyjä. Mukaan mahtuu aina vajaat 300 kuulijaa.

Syksyllä Musiikkitalolla on luvassa kuusi urkukonserttia – näiden joukossa ensimmäiset miljoona euroa urkuihin lahjoittaneen Kaija Saariahon kunniaksi järjestettävä urkukantaesityksiä täynnä oleva konsertti.

Kuuntele artikkelin ylläolevalta videolta urkujen muhkeaa ja tarkkaa ääntä verrattuna kirkkourkuihin!