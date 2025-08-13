Trump hyökkää museoiden kimppuun: Kansaa jakava aines poistettava

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut aikovansa käydä läpi museoita.
Tarkoituksena on varmistaa, että museot julistavat Yhdysvaltain ainutlaatuisuutta ja että niistä poistetaan niin sanotut kansaa jakavat ja puolueelliset narratiivit.
Trumpin hallinnon syyniin joutuu kahdeksan Smithsonian-instituutin museota. Niitä ovat muun muassa Yhdysvaltain historian kansallinen museo, afroamerikkalaisen historian ja kulttuurin kansallinen museo sekä Amerikan alkuperäiskansojen kansallinen museo.
Katsastuksessa tarkastellaan näyttelyiden sävyä, historiallista kehystä sekä yhteensopivuutta amerikkalaisten ihanteiden kanssa. Päätöstä perustellaan tavoitteella palauttaa luottamus Yhdysvaltain kulttuurillisiin instituutioihin.