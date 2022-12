Sairaalapäivystysten ruuhkat sotivat hyvinvointivaltion keskeisintä lupausta vastaan, sanoo professori Heikki Hiilamo: "Megaluokan epäonnistuminen"

9:12

Joulunpyhät ovat vasta edessä, mutta sairaalapäivystyksissä ollaan nyt jo pinteessä. Osassa sairaaloista potilaita on jouduttu käännyttämään ovelta, vuodepaikoista on ollut pulaa ja operaatioita on siirretty. Terveydenhoidon kriisi koskettaa koko maata, mutta mistä se johtuu?