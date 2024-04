Päätös sote-säästöistä tehtiin viikonlopussa, sanoo ministeri: "Potilasturvallisuus voi parantua"

Perjantaina sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso sanoi eduskunnassa, että "on ennenaikaista arvioida yksittäisten sairaaloiden tai päivystysten roolia". Kolme päivää myöhemmin asiasta päätettiin.

Niin sanottu kakkosvaihe on Juuson mukaan nyt kuopattu ja ykkösvaiheen päätökset tulevat voimaan.

– Halusimme tuoda sen nyt julkisuuteen, jotta kaikki tietävät, mitä on tulossa ja voivat siihen varautua.

Potilasturvallisuus parantuu?

Muutoksilla tavoitellaan noin 25 miljoonan euron säästöjä. Juuso kertoo, että selvitystä muutosten vaikutuksesta on tehty jo pidemmän aikaa, ja myös tuloksia on ollut selvillä.

– Olemme selvittäneet esimerkiksi, miten monta yöllistä päivystyskäyntiä perusterveyden yksiköissä on ja kuinka paljon lääkärityövoimasta on vuokratyövoimaa.

– Mikäli jollakin on niin suuri hätä yöllä päästä hoitoon, niin silloin on minusta parempi, että mennään ambulanssilla sellaiseen sairaalaan, missä on laaja erikoisalan päivystys, leikkaussalivalmius ja teho-osasto.