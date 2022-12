Tätä päivystyskriisi tarkoittaa HUS:ssa pääkallokelillä: Hoitoa tapaturmavammaan voi joutua odottamaan päiviä – kaikki resurssit kiireelliseen hoitoon

– Liukastumistapaturmien määrä on ollut selvästi kasvussa. Eletään niin sanotusti sesonkiaikaa, Pajarinen sanoo.

Pajarisen mukaan tyypillinen Töölön tapaturma-asemalle saapuva potilas on saanut nilkka- tai rannemurtuman tai muun raajavamman.

Kiireetön hoito jäissä

HUSin alueella leikkauksia on jouduttu siirtämään päivystyksen pahojen ruuhkien takia. Pajarisen mukaan tällä on suuri merkitys: kiireetön leikkaushoito on pitkälti hyvin pitkälti seisahduksissa.