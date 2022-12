Päivystysten ruuhkat ovat vain oire pahemmasta, näkee Mehiläisen johtaja

Tämän hetken päivystysruuhkiin vaikuttaa infektioaalto, joka jyllää koko maassa. Syy ei ole kuitenkaan pelkästään se, ongelmia on ollut myös ennen tilanteen kärjistymistä.

Terveyskonserni Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että myös terveyskeskusten lääkäreille on tällä hetkellä hyvin pitkät odotusajat. Esimerkiksi leikkauspäätöksen saaneet ihmiset joutuvat odottamaan pitkään.

– Samaan aikaan ikääntyneiden kotihoito on vaikeuksissa, ja ympärivuorokautiseen hoivaan ei pääse.

Ydinsyy selvä

Järvenpään mukaan juurisyy on se, että koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä on isoja ongelmia.

– Kyllä se ydinsyy on se, että järjestelmää on alirahoitettu jo vuosikausia. Suomi käyttää kaikkiin länsimaihin verrattuna vähiten rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin euroina asukasta kohden ja suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Päivystyksestä yksityiseen hoivaan?

Millainen merkitys vanhustenhuollon tilanteella on yliopistollisten sairaaloiden ja terveyskeskuspäivystysten ruuhkautumisessa?

– Sillä on välillinen merkitys, koska nyt on ehkä säästetty siitä, että kunnat eivät ole sijoittaneet ympärivuorokautiseen hoivaan, jolloin ikääntyneet ovat saattaneet jäädä heikomman huolenpidon varaan kotihoidossa tai ilman huolenpitoa ja kunto on saattanut romahtaa, Järvenpää sanoo.