Kommentti: SaiPan räikeä toiminta raivostuttaa SM-liigakansaa – syyttävä sormi tulee kuitenkin osoittaa tuttuun umpisolmuun

Mikko Lieri / All Over Press

On siis kevät. Alakerrassa se alkaa aina ensimmäisenä. Keskustelu SM-liigan suljetun sarjamuodon mielekkyydestä tulehtuu tähän aikaan vuodesta äärimmilleen.

Laji-ihmiset ja kannattajat paaluttavat Liigan avaamisen puolesta. Samaa mieltä olen minäkin. Tilanne vain on yksinkertaisesti umpikujassa. Nykymuotoinen sarja on sementoinut komeutensa, eivätkä lisenssistä kiinni pitävät seurat luonnollisesti edistä tilannetta omasta aloitteestaan.

Kun marginaali pudotuspelipaikkaan vuodenvaihteen jälkeen viimeisenä olevalla joukkueella kasvaa, joutuu titteliä hallussaan pitävä seura aina raivoisan kritiikin kohteeksi. Syyttävä sormi on viime vuosina osoittanut vuorotellen Vaasaan, Poriin ja Lappeenrantaan.

Kosolti kysymysmerkkejä

Toki on todettava, että SaiPassa ongelmat eivät todellakaan rajoitu kuluvaan kauteen. Seuran tilanne on kaikkiaan synkeä. Urheilutoimenjohtajan viran puuttuminen on ongelmalistan kärkipäätä. Kellariin jumittuminen aiheuttaa ketjureaktion, jonka myötä pelaajavirta tyrehtyy. Liiga-seuraa itselleen etsivä pelaaja laittaa kokemusasiantuntijalle Whatsapp-viestin ja kysyy, miten Lappeenrannassa homma toimii – juttu selvä, SaiPa boikottiin.