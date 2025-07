Kristian Vesalaiselta yllätyssiirto

Kristian Vesalainen on solminut vuoden pelaajasopimuksen HPK:n kanssa. Vesalainen siirtyy Hämeenlinnaan kolmen HIFK:ssa pelatun kauden jälkeen. Huhupuheissa Vesalaista on viety Kärppiin ja Sveitsiin, joten HPK-siirto on siinä mielessä yllätys.

Vesalainen on tuttu näky HPK:n paidassa, sillä hän edusti seuraa kausina 2016-2018 ja 2020-2021. Hän pelasi viime kaudella 40 ottelua runkosarjassa tehopistein 17+19=36. Kahtena edellisenä kautena tehopisteitä tuli pinnan verran enemmän.

HPK:n toimitustjohtaja Kaj Källarson sanoo seuran tiedotteessa, että Vesalainen tuo joukkueeseen hyökkäysvoimaa ja kokemusta koppiin.

– Kristian on vahva, hyökkäysvoimainen pelaaja, joka on tunnettu vaarallisesta laukauksestaan. Nuoresta iästään huolimatta hän on kokenut pelaaja, jonka odotetaan tuovan johtajuutta jäälle ja koppiin. Olemme erittäin iloisia saadessamme hänet takaisin Kerhon paitaan tulevalle kaudelle, Källarson summaa.