Lappeenrannan SaiPa jatkoi tulikuumaa virettään kaatamalla JYPin maalein 2–1.
Ottelun ratkaisu nähtiin toisessa erässä. Patrik Siikanen aloitti maalinteon ja Henri Nikkanen tuplasi SaiPan johdon ennen erän puoliväliä.
JYP onnistui päätöserässä vielä 1–2-kavennuksessa, mutta lisämaaleja ei enää nähty.
Voittonsa myötä SaiPa kasvatti voittoputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi. Sarjataulukossa SaiPa tasapisteisiin kolmantena olevan JYPin kanssa.
Myös Ilves jatkoi vahvaa voittokulkuaan ottamalla kuudennen perättäisen voittonsa, kun Kiekko-Espoo kaatui maalein 5–2.
Ottelun kirkkaimmat tähdet olivat hattutempun takonut Erik Borg ja 1+3-tehot tehnyt Olli Palola.
1:11Hattutemppu täyteen! Erik Borg viimeistelee kolmannen maalinsa.
Lauantain SM-liigakierroksen tulokset:
JYP–SaiPa 1–2
Kiekko-Espoo–Ilves 2–5
KooKoo–KalPa 2–1 (ja.)
Kärpät–Jukurit 3–2 (vl.)
Lukko–HPK 4–2
Pelicans–Ässät 2–1 (ja.)
Tappara–Sport 5–0
TPS–HIFK 4–3