Läheisen kuolema voi aiheuttaa lapselle painajaisia, toisille jopa fyysisiä oireita – näin raskaista menetyksistä kannattaa puhua perheen pienimmille

Kuolema usein näkyy jollakin lailla lapsen leikeissä. Hyvin tavallista on myös se, että lapsella herää suuri pelko omasta tai vanhemman kuolemasta, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) vanhemmuuden tuen asiantuntija Anna Puusniekka.

– Jos esimerkiksi isovanhempi on kuollut johonkin sairauteen, lapselle on tärkeää luoda turvallisuudentunnetta ja vakuuttaa, että sairastuminen ei merkitse kuolemaa ja ihmiset kuolevat pääosin vanhoina, Puusniekka sanoo.

Läheisen kuolema voi aiheuttaa lapselle painajaisia – toisille jopa fyysisiä oireita

Puusniekan mukaan lasten reagointitapoihin vaikuttavat esimerkiksi se, kuinka läheinen vainaja on ollut lapselle ja kuinka yllättäen tilanne on tullut.

Jos kuolemantapaus on aivan perheen ytimessä – vainaja on lapsen vanhempi tai sisarus – lapsi on vielä jämäkämmän tuen tarpeessa, sillä kuolema järkyttää lapsen jokapäiväistä elämää.