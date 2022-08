Harva suomalainen on muistanut tämän tärkeän varotoimen – tehohoidon erikoislääkäri kertoo viisi syytä hoitotahdon tekemiseen

Hoitotahto on ilmaisu omista toiveista hoidon suhteen tilanteessa, jossa ei esimerkiksi tajuttomuuden, tapaturman tai sairauden vuoksi kykene itse tahtoaan ilmaisemaan.

Kun ihminen tuodaan tehohoitoon, on tilanne jo vakava. Tehohoitoon otetaan vain potilaita, joiden arvioidaan toipuvan.

Vaikka lääketieteellisestä hoidosta päättää aina lääkäri, potilaan ennen sairastumistaan tehdyllä hoitotahdolla on iso merkitys hoitoratkaisuissa.

Jos potilas on hoitotahdossaan esimerkiksi kieltäytynyt elvytyksestä, sitä tulee kunnioittaa, vaikka lääkäri arvioisikin, että potilas voisi elvytyksen jälkeen palautua vielä melko hyvään kuntoon.

Mitä enemmän ikää, sitä vaikeampi toipua

Tehohoidon hyödyn ennusteeseen vaikuttaa muun muassa se, minkälainen potilaan vointi on ollut ennen teholle joutumista.

– Jos toimintakyky on ollut kovin huono, ja ihminen on tavallaan ollut juuri ja juuri itsenäisesti pärjäävä ennen sairastumista, niin sitten sairastumisen ja tehohoidon jälkeen se toimintakyky ei siitä parane, vaan yleensä huononee.

– Ja mitä enemmän on ikää niin sitä vaikeampi siitä on toipua ja kuntoutua entiseen vointiin, Törnblom kertoo.

Arvokas elämä on jokaiselle eri

On mahdotonta tietää etukäteen, milloin ja mihin esimerkiksi sairastuu.

Harva on jatkuvasti perillä uusista hoitomuodoista ja lääketieteen kehityksestä, eikä siksi osaa ennustaa, mitä kaikkia mahdollisia hoitoja tulevaisuudessa haluaa ja minkälaisia ei.

Siksi Törnblom korostaa, että hoitotahdossa on tärkeää kertoa omista arvoista.

– Mikä on sinulle arvokasta elämää? Se on tietenkin jokaiselle meistä eri. Toinen on tyytyväinen esimerkiksi vuodepotilaana ja toinen taas ei.