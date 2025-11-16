



Sähköpostit julki: Anneli Auer vertasi aviomiehensä murhaa hirvikolariin 22:45 Rikostoimittajat: Anneli Auerin kahden nuorimman lapsen uudet ja vanhat kertomukset ovat täysin ristiriidassa keskenään. Julkaistu 56 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Anneli Auer kirjoitti vuonna 2008, että perheelle tapahtui "onnettomuus". Anneli Auer vertasi aviomiehensä Jukka S. Lahden henkirikosta hirvikolariin sähköposteissaaan silloiselle miesystävälleen Jens Kukalle vuonna 2008. Jukka S. Lahti kuoli väkivaltaisesti 1.joulukuuta 2006. Anneli Aueria alettiin epäilemään miehensä murhasta vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Hän joutui myös syytteeseen, ja asiaa käsiteltiin kaksi kertaa käräjä- ja hovioikeudessa. Kummallakin kertaa käräjäoikeus tuomitsi Auerin ja hovioikeus vapautti hänet. Viimeisin hovioikeuden vapauttava tuomio annettiin vuonna 2015. Juttu on siirretty keskusrikospoliisin tutkittavaksi. Lue myös: Ulvilan murha on siirretty keskusrikospoliisille: "Kaikki kortit pidetään avoimina" Anneli Auer kommentoi Ulvilan murhaa vuosien jälkeen: "Käytännössä on mahdotonta, että minä olisin tekijä" Auerin Kukalle lähettämät sähköpostiviestit tulivat nyt julkisiksi, kun käräjäoikeudessa käsitellään tällä hetkellä uudestaan Auerin lapsien väitteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapset olivat aiemmin väittäneet pariskunnan käyttäneen heitä hyväksi, mutta sittemmin peruneet puheitaan.





Auer ja Kukka ovat jo tuomionsa asiasta kärsineet.

Auer ja Kukka ovat avoimesti saapuneet nyt meneillään olevaan oikeuskäsittelyyn.Str / Lehtikuva

"Pienempi paha tämä on kuin keskiverto avioero"

Auerin ja Kukan välisissä sähköposteissa käydään ilmeisesti läpi sitä, minkä takia heidän suhteensa päätyi eroon.

Sähköposteissa ei ole Kukan mahdollisia vastauksia Auerille.

Tammikuuhun 2008 päivätyssä sähköpostissa Anneli Auer kirjoittaa, että häntä pahiten loukkasi se, että Kukka alkoi "maalata kaikenlaisia piruja seinälle lasten tulevaisuuteen".

– Itse suhtaudun luottavaisesti siihen, että meillä on edessä ihan hyvä tulevaisuus.

Auer kirjoittaa päättäneensä, että lasten on saatava elää mahdollisimman normaalia elämää.

Seuraavaksi Auer vertaa miehensä väkivaltaista kuolemaa hirvikolariin. Hän uskoo myös, että avioero olisi ollut lapsille isänsä kuolemaa vaikeampaa.

– Jos nyt tätä meille tapahtunutta ajatellaan lasten näkökulmasta, niin melkein pienempi paha tämä varmaan on kuin esimerkiksi keskiverto avioero, johon liittyisi muutto toiselle paikkakunnalle.

Tätä hän perustelee sillä, että lapsien ei tarvitse miettiä, miksi toinen vanhemmista halusi jättää perheensä.

Kuvakaappaus sähköpostista.Poliisi

– Meille vain tapahtui onnettomuus, vähän niin kuin samassa talossa aikaisemmin asuneelle perheelle, jossa isä kuoli hirvikolarissa, Anneli Auer kirjoittaa Jens Kukalle vuonna 2008.

– Kuolema on tietysti lopullista, mutta siihen ei liity samanlaisia kysymyksiä lasten mielissä, kuin eroihin. Se ei ollut oma valinta, Auer kirjoittaa.

Auer kirjoittaa sähköpostissa olevansa "hyvin joustava ja mukautumiskykyinen ihminen" ja että kun hän tapaa miehen, josta pitää, hänestä tulee "hirveän omistushaluinen".

Lopuksi hän toivottaa Kukalle vielä kaikkea hyvää.