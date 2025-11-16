Anneli Auer kirjoitti vuonna 2008, että perheelle tapahtui "onnettomuus".
Anneli Auer vertasi aviomiehensä Jukka S. Lahden henkirikosta hirvikolariin sähköposteissaaan silloiselle miesystävälleen Jens Kukalle vuonna 2008.
Jukka S. Lahti kuoli väkivaltaisesti 1.joulukuuta 2006.
Anneli Aueria alettiin epäilemään miehensä murhasta vasta muutamaa vuotta myöhemmin.
Hän joutui myös syytteeseen, ja asiaa käsiteltiin kaksi kertaa käräjä- ja hovioikeudessa. Kummallakin kertaa käräjäoikeus tuomitsi Auerin ja hovioikeus vapautti hänet.
Viimeisin hovioikeuden vapauttava tuomio annettiin vuonna 2015.
Juttu on siirretty keskusrikospoliisin tutkittavaksi.
Lue myös: Ulvilan murha on siirretty keskusrikospoliisille: "Kaikki kortit pidetään avoimina"
Anneli Auer kommentoi Ulvilan murhaa vuosien jälkeen: "Käytännössä on mahdotonta, että minä olisin tekijä"
Auerin Kukalle lähettämät sähköpostiviestit tulivat nyt julkisiksi, kun käräjäoikeudessa käsitellään tällä hetkellä uudestaan Auerin lapsien väitteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Lapset olivat aiemmin väittäneet pariskunnan käyttäneen heitä hyväksi, mutta sittemmin peruneet puheitaan.