Uutuuskirja paljastaa hämmästyttävän yksityiskohdan Anneli Auerin ja Jukka S. Lahden suhteesta: "Hän eli täysin siinä uskossa"

Ulvilan murhasta tulee tämän vuoden joulukuussa kuluneeksi 18 vuotta ja Jukka S. Lahden henkirikos on edelleen pimeänä. Syytettynä on ollut vain yksi henkilö, Lahden vaimo Anneli Auer, mutta hänet on todettu syyttömäksi miehensä murhaan hovioikeuden vuonna 2015 antamalla päätöksellä.