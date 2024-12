Ulvilan murha otetaan uudelleen tutkintaan – pimeä juttu on siirretty keskusrikospoliisille: "Kaikki kortit pidetään avoimina"

Ulvilassa tapahtuneesta Jukka S. Lahden murhasta tuli joulukuun alussa kuluneeksi 18 vuotta. Murha on yhä pimeä. Nyt juttu on siirretty Lounais-Suomen poliisilta keskusrikospoliisin tutkittavaksi.

– Juttu on kirjattu keskusrikospoliisin nimiin ja kaikki mahdolliset tutkintatoimet ovat nyt meidän käsissämme, jutun uusi tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Olli Töyräs KRP:stä kertoo MTV Uutisille.

Jukka S. Lahti murhattiin kotonaan 1. joulukuuta vuonna 2006. Lahden vaimoa Anneli Aueria alettiin epäillä henkirikoksesta muutamaa vuotta myöhemmin ja hän joutui myös syytteeseen murhasta.

Murhajuttua käsiteltiin peräti kaksi kertaa käräjä- ja hovioikeudessa. Kummallakin kerralla käräjäoikeus tuomitsi Auerin miehensä murhasta ja hovioikeus vapautti hänet. Viimeisin hovioikeuden tuomio annettiin vuonna 2015.

Autolastillinen asiakirjoja

Ulvilan murhan tutkinta on pysynyt koko 18 vuoden ajan Porin poliisissa, vaikka vuosien varrella on aika ajoin herännyt keskustelua siitä, pitäisikö pimeä juttu antaa keskusrikospoliisille tutkittavaksi. Nyt näin on tehty.

Asiasta käytiin neuvotteluja keskusrikospoliisin ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen johdon kesken. Juttu siirrettiin KRP:lle loppusyksystä.

– Joulukuun 9. päivä meiltä keskusrikospoliisista lähti porukkaa Poriin, missä tapasimme jutun edellisen tutkinnanjohtajan ja tutkintaryhmän. Tapaaminen oli hyvä. Lähdimme Porista ison autokuorman kanssa kohti Vantaan Jokiniemeä, koska otimme mukaamme kaiken Lahden murhaan liittyvän materiaalin, Töyräs kertoo.

Töyräksen mukaan 18 vuoden takaisesta henkirikoksesta on kertynyt suuri määrä asiakirjamateriaalia, joka on nyt tuotu KRP:n tiloihin.

– Materiaalia oli todellakin autolastillinen. Juttuun on kertynyt valtavasti esitutkintamateriaalia ja muita muistiinpanoja.

Laajaan materiaaliin tutustutaan krp:ssä

Seuraavaksi uusi tutkinnanjohtaja ja jutun tutkintaan mukaan otettu kokenut rikosylikonstaapeli käyvät kaiken materiaalin läpi.

– Tutustumme tämän kokeneen tutkijan kanssa tähän materiaaliin ja oikeuden päätöksiin soveltuvin osin. Sanomattakin on selvää, että koska kyseessä on näin vanha juttu, se ei nouse ainakaan tässä vaiheessa kiireellisimmäksi meidän työpöydällämme. Tiedän, että vuosien varrella juttua on tutkittu tarkasti ja kattavasti, siitä kertoo jo kertynyt esitutkintamateriaalikin.

– Meidän virkavelvollisuutemme on tutustua aineistoon ja arvioida, onko suoritettavissa mahdollisia, realistia ja tarkoituksenmukaisia esitutkintatoimenpiteitä. Jos asiassa ilmenee jotain uutta, tarkennettavaa tai varmistettavaa, me teemme sen. Tiedän jo nyt, että on muutama asia, joita pyydän varmistamaan heti pyhien jälkeen, Töyräs kertoo.

Tällä hetkellä Jukka S. Lahden murha on pimeä eikä poliisilla ole epäiltyjä henkirikokseen. Auer on oikeuden päätöksellä vapautettu murhasyytteestä, mutta keskusrikospoliisissa tarkastellaan myös vaimon osuutta asiassa.

– Tämä on selvittämätön henkirikos, ja siksi kaikki kortit pidetään avoimina. Oikeuden päätös ei kerro sitä, että joku ihminen on täysin poissuljettu epäiltyjen listalta. Se kertoo vain sen, että näyttö ei ole riittänyt tuomitsemiseen. Sen takia myös Auerin mahdollinen osuus on tutkinnan alla, kuten myös ulkopuolisen tekijän mahdollisuus. Kaikki mahdollisuudet pidetään avoimina, Töyräs muotoilee.

Vanhojakin henkirikoksia on saatu ratkaistua

Keskusrikospoliisissa on viime vuosina otettu uudelleen tutkintaan vanhoja ja pimeitä henkirikoksia, joista osa on saatu ratkaistuakin. Tällainen oli esimerkiksi lakimies Ilpo Härmäläisen henkirikos, joka selvisi lähes 30 vuoden jälkeen. Tekijä tuomittiin vuonna 2023 hovioikeudessa elinkautiseen vankeuteen murhasta.

Töyräksen mukaan ei ole täysin ainutkertaista, että vanhoja henkirikoksia saadaan ratkaistua vielä vuosien tai vuosikymmenten jälkeen.

– On totta, että KRP:ssä on saatu vanhoja juttuja selvitettyä. Rikoshistoria on osoittanut, että asioihin voidaan saada selvyyttä vielä vuosien jälkeenkin. Realismia on kuitenkin, että Ulvilan murhaa on käsitelty jo neljä kertaa oikeudessa, eli kahdesti käräjäoikeudessa ja kahdesti hovioikeudessa. Se antaa oman leimansa tähän juttuun.

– Pidämme kuitenkin kaikki vaihtoehdot avoimina ja katsotaan, mihin se riittää tässä jutussa.

38:32

Katso koko keskustelu Ulvilan murhasta MTV Uutiset Liven lavalla SuomiAreenassa kesällä 2023.