Sähköauto vetää aurinkopaneeleilla peitettyä asuntovaunua ympäri maailmaa – MTV yhytti ilmastokiertuelaiset Riihimäellä

Solar Butterfly on suuri perhosenmuotoinen asuntovaunu, joka hyödyntää aurinkoenergiaa toimintoihinsa. Vaunu antaa myös virtaa vetoautona toimivaan Teslaan. Asuintilojen lisäksi vaunu sisältää myös keittiön, suihkun ja TV-studion.

Viisihenkisen sähköautoretkikunnan tavoitteena on kiertää neljän vuoden aikana 90 maata kuudella mantereella – Euroopasta Aasiaan, Amerikkaan ja Afrikkaan. Sunnuntaina Solar Butterfly -tiimi pysähtyi Riihimäelle.

Myös vastoinkäymisiä ollut

Suurin osa matkasta on mennyt hyvin, mutta joitain vastoinkäymisiäkin on ollut.

– Tietenkin on ollut vaikeuksia, tämähän on pilottihanke. Esimerkiksi elektroniikassa on ollut ongelmia, Teslan ovet eivät auenneet, tiimin jäsen Frédéric Michaud kertoo.