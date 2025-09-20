Yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa on edessä toiseksi viimeinen kisapäivä, jota MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa. Päivän suomalaisnimi on Saga Vanninen, joka jatkaa seitsenotteluaan viiden lajin jälkeen sijalta 10.

Vannisen MM-ottelu on sujunut alavireisesti ja hän on viiden lajin 257 pistettä perässä kesän ennätyssarjaansa. Mitalikamppailu näyttää auttamatta karanneelta, mutta pistesijaan Vannisella on vielä kelpo mahdollisuudet.

MM-yleisurheilun lauantain ohjelma:

Iltasessio:

13.00 Seitsenottelu, keihäänheitto

13.05 Kymmenottelu, korkeushyppy

13.35 4x400 metrin viesti, miehet, alkuerät

13.54 Kuulantyöntö, naiset, finaali

14.00 4x400 metrin viesti, naiset, alkuerät

14.25 4x100 metrin viesti, miehet, alkuerät

14.45 4x100 metrin viesti, naiset, alkuerät

15.05 Keihäänheitto, naiset, finaali

15.11 Seitsenottelu, 800 metriä

15.29 5000 metriä, naiset, finaali

MM-yleisurheilun lauantain seuranta:

Kello 13.38: Nyt jysähtää! Saga Vanninen repäisee viimeisellään keihäänsä mittaan 47.14, jolla jää vain pari metriä ennätyksestään. Ennätyssarjaan tulee parannusta reilut kolme metriä. Tässä oli Vannisen Tokion ottelun paras yksittäinen suoritus toistaiseksi ja kesän paras keihästulos. Hyvä Saga!

13.32: Seitsenottelun kärkinainen Anna Hall nakkaa viimeisellään upean keihäskaaren. Tulos 48.13 on Hallin uusi oma ennätys. Yhdysvaltalainen lähtee viimeiseen lajiin 800 metrille roimassa johdossa ja on kruunausta vaille maailmanmestari.

Kello 13.22: Saga Vannisen toinen heitto putoaa alas juuri ennen 40 metrin viivaa. Ei lähde Vannisen ottelu lentoon keihäässäkään. 39.94.

Kello 13.18: Kymmenottelussa melkoista draamaa, kun sekä Sveitsin Simon Ehammer että Hollannin Sven Roosen jäävät ilman tulosta. Molemmat ovat kovia tekijöitä Roosenin ennätys yli 8 600 pistettäm Ehammerin yli 8 500 pistettä. Ehammer on kauden tilastossa kolmantena.

Kello 13.11: Valmentaja Erki Noolilta välitön palaute Vanniselle. Keskity! Nool huudahtaa ja läpsäyttää kätensä yhteen hymy huulillaan.

Ylen lähetyksessä kuviin poimittu Nool kehottaa Vannista tulemaan juoksunsa loppuun asti.

Kello 13.07: Saga Vannisen ensimmäinen heitto kuvastaa oikeastaan hänen koko ottelua Tokiossa. Keihäs putoaa maahan 36.38 metrin kohdalla. Kesän ennätyssarjassa mittaa tuli 43.74.

Kello 13.06: Belgian supertähti Nafissatou Thiam jätti kilpailun kesken pituushypyn jälkeen, joten häntä ei keihäspaikalla nähdä.

Kello 13.04: Huimaa ottelua tekevä Irlannin Kate O'Connor jysäyttää ensimmäisellään 53.06 ja tekee oman ennätyksensä. Kun juuri hetkeä ennen Katarina Johnson-Thompson jää alle 40 metrin ja Taliyah Brooks reiluun 43 metriin, eletään mitalikamppailussa todella ratkaisevia hetkiä.

Kello 13.01: Seitsenottelu keihäänheitto on käynnissä. Kisaa johtava Anna Hall aloittaa tuloksella 42.28, jolla jää noin neljä metriä ennätyssarjansa tuloksesta.

Kello 12.28: Tervetuloa MM-yleisurheilun lauantain seurantaan. Iltasession kilpailutapahtumat käynnistyvät kello 13 Suomen aikaa, kun seitsenottelun keihäänheitto heitetään liikkeelle. Mukana tietysti myös Saga Vanninen, joka epäonnistui varhaisaamun pituushypyssä. Vanninen jäi tulokseen 597 ja on viiden lajin jälkeen ottelussa sijalla kymmenen.

Vannisen sijoitus nousee kuitenkin yhdeksänneksi kuin automaattisesti, sillä Belgian Nafissatou Thiam on vetäytynyt ottelusta pituuden jälkeen. Vasta elokuussa kautensa aloittanut kolminkertainen olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Thiam ei ole Tokiossa päässyt entisen loistonsa tasolle. Thiam on pituushypyn jälkeen vasta sijalla kahdeksan.

Lue myös: Saga Vanniselta iso epäonnistuminen

Aamuyöllä Suomen aikaa oman kisasuorituksensa teki myös kävelijä Aku Partanen, joka sijoittui 20 kilometrin kävelyssä sijalle 25. Jerry Jokinen oli 37:s.

Naisten kuulan karsinnassa Emilia Kangas oli parhaana suomalaisena 15:s. Kangas jäi tuloksella 18.07 31 sentin päähän finaalipaikasta. Senja Mäkitörmä oli 27:s, Eveliina Rouvali 28:s.