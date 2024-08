MTV seuraa olympialaisia: Nähdäänkö Lotta Haralalta välieräsensaatio? Saga Vannisen pituus alakanttiin

Perjantai 9.8.

Seuranta:

Seitsenottelun kärjessä viiden lajin jälkeen on Ison-Britannian Katarina Johnson-Thompson. Toisena on Belgian Nafissatou Thiam ja kolmantena saman maan Noor Vidts. Kärkikaksikon välinen ero on 45 pistettä, eli kaikki on vielä auki, kun kaksi lajia on jäljellä.