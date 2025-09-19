Tokion yleisurheilun MM-kisojen seitsemännen kisapäivän tapahtumia seurataan tässä MTV Urheilun artikkelissa. Suomalainen menestystoivo Saga Vanninen aloittaa seitsenottelussa.

Suomen joukkue on edelleen ilman mitalia Tokiossa, ja sinivalkoiset ilonaiheetkin ovat jääneet vähiin, joten seitsenottelija Saga Vanniselta odotetaan nyt paljon. Vannisella, 22, on nuoresta iästään huolimatta rahkeet menestyä, sillä hänellä on aikuistenkin arvokisatasolta palkintokaapissa jo viisiottelun MM- ja EM-kullat hallista sekä MM-hallihopea.

Lue myös: Saga Vanniselta viheliäinen paljastus

Vannisen ennätyssarja (pisteet 6563) on viime heinäkuulta. Siinä suomalaistähti teki seuraavat lajitulokset: 13,25 (100 m aidat), 180 (korkeus), 15,09 (kuula), 24,45 (200 m), 649 (pituushyppy), 43,74 (keihäänheitto) ja 2:11,00 (800 m).

Tokion iltasession finaaleina ovat miesten kolmiloikka, 400 metrin aitajuoksut sekä 200 metrin otatukset.

MM-yleisurheilun perjantain ohjelma:

11.33 Seitsenottelu, 100 metrin aidat (Saga Vanninen)

12.20 Seitsenottelu, korkeushyppy (Vanninen)

13.30 Keihäänheitto, naiset, karsintaryhmä A

14.05 5000 metriä, miehet, alkuerät

14.30 Seitsenottelu, kuulantyöntö (Vanninen)

14.45 800 metriä, naiset, välierät

14.50 Kolmiloikka, miehet, finaali

15.00 Keihäänheitto, naiset, karsintaryhmä B

15.15 400 metrin aidat, miehet, finaali

15.27 400 metrin aidat, naiset, finaali

15.38 Seitsenottelu, 200 metriä (Vanninen)

16.06 200 metriä, miehet, finaali

16.22 200 metriä, naiset, finaali

MM-yleisurheilun perjantain seuranta:

Kello 12.57: Saga Vanninen ylittää komeasti korkeuden 180 ensimmäisellään. Tulos on sama, jonka hän hyppäsi kesän ennätyssarjassaan. Tämä oli todella tärkeä ylitys suomalaiselle. Vannisen ennätys on 181. Seuraavana vuorossa 183.

Kello 12.47: Saga Vanninen jatkaa ylityksiään korkeudesta 177. Ensimmäisellä komeasti yli. Hyvältä näyttää. Vanninen hyppäsi kesän ennätyssarjassaan 180, joka on seuraava korkeus.

Kello 12.40: Saga Vanninen jatkaa puhtaalla pelillä. 174 ylittyy ensimmäisellä yrityksellä. Pieni osuma rimaan, joka kuitenkin jää kannattimilleen.

Kello 12.37: Seitsenottelun kauden tilastokärki Anna Hall aloittaa korkeudesta 174. Komea ylitys heti ensimmäisellä yrityksellä. Hall hyppäsi ennätyssarjassaan 195, joten varaa on.

Kello 12.33. Saga Vanninen aloittaa korkeuskisansa reippaalla ylityksellä korkeudesta 171.

Klo 12.28: Seitsenottelun korkeushyppykisa on vauhdissa. Avauskorkeus Vannisen ryhmässä on 165. Se koitui jo virolaisen Pippi Lotta Enonik kohtaloksi. Hän ei siis saanut tulosta lainkaan.

Vanninen aloittaa hyppäämisen ylempää. Vannisen tulos kesän SE-sarjassa oli 180.

Klo 12.08: Seitsenottelu jatkuu vartin päästä korkeushypyllä. Vanninen hyppää A-ryhmässä numerolla 9. Suomalaisen tulos ennätyssarjassa oli 181.

Joukon ennakolta kovin korkeushyppääjä on tämän kauden tulosten perusteella yhdysvaltalaissuosikki Anna Hall, joka on ylittänyt 195. Belgialaistähti Nafissatou Thiamin ennätys on kuitenkin hurja 202.

Klo 11.54: Vannisen valmentaja Erki Nool kommentoi avaussuoritusta Ylen tv-haastattelussa.

– Ensimmäinen puolikas (juoksusta) oli aika hyvä. Hän ei pystynyt pitämään juoksua kasassa. Tekniikka hieman hävisi, Nool totesi.

Klo 11.49: Vanninen jää eränsä 6. sijalle ajalla 13,44. Aika menee alakanttiin verrattuna SE-sarjaan, jossa se oli 13,25. Pisteitä hän saa 1059, joka on 28 pistettä vähemmän kuin ennätyssarjassa.

Erässä oli myös kovaa draamaa. Brittiurheilija Abigail Pawlett kaatuu Vannisen vieressä, eikä saa lopulta aikaa lainkaan, vaikka konttaa yli maaliviivan.

Klo 11.43: Hollannin Emma Oosterwegel juoksee toisessa erässä ennätyksensä 13,28 ja pesee muun porukan. Seuraavaksi Sagan erän vuoro.

Klo 11.35: Avauserään saadaan yllätysvoittaja, kun brittiläinen Jaed O'Dowda parantaa ennätystään 0,14 sekunnilla aikaan 13,34. Myös Irlannin Kate O'Connor juoksee ennätyksensä (13,44). Heidän väliinsä mahtui yksi ennakkosuosikeista, Britannian Katarina Johnson-Thompson (13,44).

Klo 11.29: Kisapäivä siis starttaa hetken kuluttua seitsenottelun 100 metrin aitajuoksulla. Vanninen juoksee kolmannessa eli viimeisessä erässä.

Klo 11.12: Vannisen valmentaja Erki Nool on heittänyt leikkimielistäkin painetta suojattinsa suuntaan Tokiossa. Alla Noolin ennakkokommentit.

1:59 Erki Noolilta linjaus Saga Vannisen otteluun – "Pari ennätystä".

Klo 11.00: Tervetuloa mukaan perjantain MM-seurantaan! Seuraamme tänään erityisellä mielenkiinnolla Saga Vannisen edesottamuksia seitsenottelussa sekä tietysti muita päätapahtumia.