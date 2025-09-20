Kolminkertainen olympiavoittaja Nafissatou Thiam vetäytyy Tokion MM-yleisurheilun seitsenottelusta, useat belgialaismediat kertovat.

Lauantain ensimmäisessä lajissa pituushypyssä heikkoon tulokseen 599 jäänyt Thiam on viiden lajin jälkeen ottelussa vasta kahdeksantena. Vasta elokuussa kautensa avanneen Thiamin mahdollisuudet mitalikamppailuun kävivät kehnon pituuskisan jälkeen ohuiksi ja hän vetäytyi kilpailusta.

Vuosien 2017 ja 2022 maailmanmestari Thiam on viiden lajin jälkeen 377 pistettä kilpailua johtavaa Yhdysvaltojen Anna Hallia perässä. Katarina Johnson-Thompsonin pitämään pronssisijaan on matkaa 210 pistettä.

Belgialaismediat kertoivat, että Thiamin valmentaja veti urheilijan pois kilpailusta ennen keihäänheittoa ja 800 metrin juoksua. Thiamin nimi on kuitenkin yhä lajien osallistujalistalla, eikä Reuters onnistunut saamaan vahvistusta Thiamin vetäytymiseen Kansainväliseltä yleisurheiluliitolta.

– Tämä seitsenottelu on ollut vaikea alusta lähtien. Yritin taistella ja jatkaa sinnikkäästi, mutta selvästikään se ei toiminut, Thiam sanoi Het Nieuwsbladille lauantain aamusession jälkeen.

– Tulin tähän aamuun ajatellen, että taistelisin loppuun saakka, enkä poistuisi täältä tyhjin käsin, koska olen tehnyt niin paljon töitä tänä vuonna.

– Tiesin, että pystyisin hyviin suorituksiin täällä ja taistelemaan sijoituksistani, mutta sitä ei tapahtunut. Kyllä, olen pettynyt. Nämä MM-kilpailut ovat todella synkkä pilvi.

Saga Vanninen on viiden lajin jälkeen kymmenentenä, mutta hän nousee Thiamin vetäytymisen ansioista yhden sijan ylöspäin kuin automaattisesti.