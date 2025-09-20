Suomen Emilia Kangas työnsi tuloksen 18,07 kuulan MM-karsinnassa ja jäi niukasti finaalin ulkopuolelle.

Kangas paransi joka työnnöllään. Ensin hän pukkasi 17,36, sitten 17,49 ja viimeisellä rävähti kunnolla. Tulos 18,07 jäi kuitenkin finaaliin vaaditusta tuloksesa 26 senttimetriä. Kangas oli karsinnan 15:s, kun 12 parasta pääsee finaaliin.

– Olen todella tyytyväinen. Viimeinen osui kohdilleen, Kangas iloitsi karsinnan jälkeen.

Kangas suunnitteli koko aamunsa aikataulun todella tarkkaan.

– Tein melkein minuuttiaikataulun, että saan tehtyä kaiken mitä tarvitsee. Tykkäsin kyllä ja nukuinkin todella hyvin, Kangas kommentoi.

Kankaan kausi on ollut menestys. Ennätys on parantunut tällä kaudella 82 senttimetriä, ja nyt MM-karsinnassa tuli kauden kolmanneksi kovin tulos.

– Olen todella tyytyväinen, iso steppi eteenpäin.

Isä ja valmentaja Hannu Kangas lensi Tokioon eilen, jotta näkee tyttärensä finaalin.

– Oli tärkeää. Olen onnellinen, että isä oli katsomassa, Kangas sanoi samalla kun kyyneleet nousivat silmiin.

Kangas kertoi jo itkeneensä ennen kuin tuli haastatteluun.

– Mä onnistuin, ja kausi on ollut superhyvä. Ei minulla oikeastaan ole näin hyvää kautta ollut ikinä.