Suomen Veli-Matti "Aku" Partanen oli 20 kilometrin kävelyssä 25:s Tokion MM-kisoissa. Suoritukseensa pettynyt suomalainen sai kokea jotain poikkeuksellista matkan aikana.

– Lopussa oli muutenkin aikamoinen fiilis päällä, niin joku lintu paskansi tähän aurinkolasien sisäpuolelle. En keksi mitä muuta se olisi voinut olla, kun semmoinen töhnä tuli täältä, Partanen sanoi osoittaen otsaansa.

Partanen oli vauhtiinsa pettynyt. Hänen aikansa oli tänään 1.21,41. Se on hänen kauden parhaansa, mutta jää ennätyksestä reilut kolme minuuttia.

– Harmittaa, että loppu tuli noin heikosti, Partanen kommentoi.

– Mielestäni alku oli ihan ok. Tunsin kärjen kiristäessä, että ei mitään mahdollisuutta siihen (vauhtiin). Onneksi en lähtenyt siihen mukaan, kun tuollakin vauhdilla hyytyi.

Partasen koko kausi oli haasteellinen. Toukokuusta eteenpäin harjoittelu oli nousujohteista, mutta niin hyväksi kuntoa ei saatu, että olisi ollut tänään rahkeita taistella edes pistesijoista.

– Kyllä minä mielelläni itseni kärkiryhmässä näkisin, mutta sitten se tuntuu paskalta, kun siitä tippuu pois. On nöyrryttävä sen edessä, että ei ollut rahkeita tänään olla siinä kärkiryhmässä, Partanen pohti.

Maalissa Partanen joutui hetken keräilemään, kun matkan rasitus ryöpsähti kehoon.

– Aika lailla maaliintulon jälkeen iski vähän huono olo, mutta nyt on ihan ok, Partanen sanoi tuntemuksistaan haastattelualueella.

Kisan voitti Brasilian Caio Bonfim ajalla 1.18,35.