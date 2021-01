Saarikko ja THL:n Nohynek puolustavat Husin kritisoimaa rokotusjärjestystä: "Pyritään ehkäisemään kuolemia ja vakavia tauteja"

Suomen rokotusjärjestys on herättänyt vilkaista keskustelua.

– Pitäisin kiinni siitä, että noudatetaan kansallista rokotestrategiaa ja pyritään ehkäisemään kuolemia ja vakavia tauteja. Tartuntaryppäät harvoin johtavat vakaviin tauteihin siinä ryhmässä. Nuorilla vakava tauti on hyvin, hyvin harvinainen, Nohynek muistuttaa MTV Uutisten haastattelussa.

– Osalla alueista koronaa on paljon, osalla alueista vähän. Ja kaikki saavat yhtä paljon rokotteita väestömäärään suhteutettuna. Ja tarkoitushan oli vähentää kuolemia, Tuominen jatkoi.

"Suojan syntyminen kestää"

– Erittäin hyvä suoja saavutetaan noin viiden viikon kuluessa ensimmäisestä annoksesta. Siinäkin mielessä nyt nähtävien ryppäiden alueellinen rokottaminen on käytännössä hyvin hankalaa, koska suojan muodostumiseen menee aikaa, Nohynek sanoo.

THL on Nohynekin mukaan mallintanut viime syksynä erilaisten rokotusjärjestyksen tehokkuutta.

– Rokotteita on toimitettu väestöpohjaisesti koska on lähdetty ajatuksesta, että alueellinen rokottaminen ei ole kovinkaan kannattavaa kuin jos on erittäin suuret taudin ilmaantuvuusluvut. Pienissä eroissa alueellinen rokottaminen ei ole järkevää.