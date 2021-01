Koronarokotteen haittavaikutuksista tehty 185 ilmoitusta Suomessa, niistä 54 on vakavia – nämä ovat yleisimmät oireet

Niin sanottuja vakavia ilmoituksia on tehty 54, eli lähes kolmannes kaikista ilmoitetuista haittavaikutuksista. Perjantaihin mennessä Suomessa on rokotettu 137 551 ihmistä.

Vakavaksi luokitellaan haittavaikutus, joka on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaala hoitoon tai sen pidentymiseen. Myös esimerkiksi rokotteesta aiheutuneet pysyvät vammat ja toimintakyvyn alenemiset lukeutuvat vakaviin haittavaikutuksiin.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle on tullut toistaiseksi ilmoituksia ainoastaan Pfizerin rokotteesta. Ilmoitukset painottuvat työikäisiin rokotettuihin.

Yleisoireita ja paikallisreaktioita on siis ilmoitettu yhteensä 185 kappaletta. Suurin osa ilmoituksista liittyvät rokotuskohdan reaktioihin, päänsärkyyn ja väsymykseen.

Elinryhmittäin eniten haittavaikutuksia on ilmoitettu hermostoon liittyvistä oireista, joista päänsärkyä on ilmaantunut 26:ssa ilmoituksessa. Myös kihelmöintiä, huimausta ja puutumista on esiintynyt jonkin verran.