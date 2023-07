Saako tuotteen palauttaa kauppaan ilman kuittia? KKV vastaa

Myymälästä vai netistä ostettu tuote?

Ensinnäkin on hyvä tehdä ero sen välille, onko kyseessä netistä vai kaupasta ostettu tuote. Nettikaupoissa on pääasiassa aina 14 vuorokauden peruutusoikeus eli tuotteen voi palauttaa ilman syytä 14 vuorokauden sisällä.

Myymälästä ostetun tuotteen voi palauttaa ilman kuittia lähtökohtaisesti kahdessa eri tilanteessa: Jos se on virheellinen tai jos myyjä on myöntänyt palautusoikeuden kaikkiin tilanteisiin.

Virheellinen tuote tai kaikkia tilanteita koskeva palautusoikeus

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus palauttaa tuote, jos se on virheellinen. Yleisimpiä virhetilanteita ovat seuraavat: tuote ei vastaa annettuja tietoja tai sitä, mitä on sovittu, se ei sovellu käyttötarkoitukseen, on rikki tai ei toimi.