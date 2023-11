Houkuttelevia tarjouksia joka paikassa? Kolme ongelmaa, joihin saatat törmätä

Nyt eletään tarjouskampanjoiden kulta-aikaa. Singles' Day on ohi, mutta alennuksistaan tunnettu Black Friday on myös marraskuussa: se on Yhdysvaltain kiitospäivän jälkeinen päivä eli marraskuun neljännen torstain jälkeinen perjantai. Vuonna 2023 Black Friday on 24. marraskuuta.

Black Fridayn jälkeen alennuksia tarjoaa vielä Cyber Monday. Vuonna 2023 Cyber Monday on 27. marraskuuta.

Tarjouskampanjoiden aikaan voi kuitenkin tulla vastaan erinäisiä ongelmatilanteita. Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Saija Kivimäki kertoo MTV Uutisille niistä muutamia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

1. Tuote loppuu myymälästä erikoistarjousaikana

Kuluttaja saattaa myymälään tullessaan huomata, että mainostettu tarjoustuote on loppunut erikoistarjousaikana. Jos tarjoustuotteen saatavuutta ei ole rajoitettu, on pääsääntö se, että tarjoustuotteena ollut tuote pitäisi myöhemmin toimittaa kuluttajalle tai tarjota vastaavaa tuotetta alennettuun hintaan.

– Myös matkakulut tulevat korvattaviksi, jos kuluttaja tekee turhan matkan kauppaan. Mielipahasta ei voi saada hyvitystä, Kivimäki kertoo.

Tarjoustuotteen loppuessa erikoistarjouksen voimassaoloaikana kuluttaja voi esittää myyjälle vaatimuksen tuotteen toimittamisesta myöhemmin alehintaan tai vastaavan tuotteen toimittamisesta alennettuun hintaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

Mainonta on ollut hyvin voimakasvolyymistä

Tarjoustuotetta on selkeästi käytetty sisäänheittotuotteena

Tarjoustuotteen hinta on erityisen houkutteleva

Tarjouksen suhteen kuluttajalle ei ole mainoksessa kerrottu mitään rajoituksia, kuten että kyseessä olisi rajoitettu erä

Kivimäki kertoo, että kaikki mainonnan virhetilanteet ja niiden seuraukset harkitaan aina tapauskohtaisesti.

2. Verkkokauppa ilmoittaa, että tuote on loppunut

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yhtenä ongelmana aiempien Black Friday -kampanjoiden kohdalla näyttäisi Kivimäen mukaan olevan se, että kuluttaja on tilannut verkosta tuotteen ja saanut tilausvahvistuksen, mutta ei ole sen jälkeen saanutkaan tuotetta. Myyjältä on tullut ilmoitus, että tuote on loppunut.

– On ollut havaintoja siitäkin, että verkkokaupat saattavat peruuttaa sitovia sopimuksia syystä tai toisesta. Lähtökohtaisesti kyseessä on aina sopimusrikkomus, ellei kyseessä ole jokin aivan ylivoimainen este, jonka vuoksi tavaraa ei pystytä toimittamaan.

Kivimäen mukaan näissä tilanteissa kuluttajan ei kannata heti luovuttaa vaan ilmoittaa myyjälle, että on syntynyt sitova sopimus, josta verkkokauppa ei voi yksipuolisesti vetäytyä.

– Kuluttaja saa vaatia sitä, että tuote toimitetaan myöhemmin samalla hinnalla, hän kertoo.

– Lähtökohta on, että kauppa on sitova kuluttajan tehtyä tilauksen eikä myyjä voi siitä yksipuoleisesti irrottautua ilman korvausvelvollisuutta.

Kuluttaja-asiamies on vaatinut muutosta tähän verkkokauppojen lainvastaiseen toimintaan. Lue lisää tästä jutusta!

3. Tuotteen hinta on virheellinen

KKV saa jonkin verran ilmoituksia siitä, että kuluttajan saatua tilausvahvistuksen verkkokauppatilauksestaan myyjä ilmoittaa, että hinta onkin ollut virheellinen. Tällaisia ilmoituksia tulee KKV:lle muutenkin kuin vain Black Fridayn aikaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kivimäen mukaan pääsääntö näissä tilanteissa on seuraava: kauppa ei ole sitova, jos hintavirhe on ollut niin selkeästi virheellinen, että kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää, että tuotetta ei siihen hintaan myydä. Jos hintavirhe taas on sellainen, että sitä ei itsestään selvästi voi pitää virheellisenä, on kuluttajalla oikeus vaatia tavara hintaan, jolla sitä on myyty. Nämäkin tilanteet käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Ensin reklamaatio myyjälle, sitten vasta kuluttajaneuvontaan

Ongelmissa asiakkaan tulee ensimmäiseksi tehdä myyjälle reklamaatio ja yrittää selvittää asiaa tuotetta myyneen yrityksen kanssa. Jos tämä ei auta, voi kuluttaja kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonta voi tarvittaessa olla yhteydessä myyjään ja sovitella riita-asiaa.