OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo MTV:n Uutisextrassa, että Suomen talouskasvu voi parhaimmassa tapauksessa käynnistyä vauhdilla. Julkista taloutta pitäisi yhä vahvistaa esimerkiksi kuntien määrän vähentämisellä.

Talouskasvua on odotettu Suomessa pitkään, mutta se ei ole vieläkään kunnolla alkanut.

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio uskoo, että kasvu voi käynnistyä kohta voimalla.

– Meillä on asiakkailla yli kolme miljoonaa erilaista maksukorttia. Viimeisten yhdeksän viikon aikana on koko ajan kulutus kasvanut. Tässä on vähän sellainen tilanne, että samppanjapullo voi poksahtaa, kun riittävästi painetta tulee, pääjohtaja pohtii.

Nopeata kasvua puoltavat nyt useat tekijät: korkotaso on laskenut, inflaatio on alhaalla, palkat ovat kasvussa ja teollisuudesta on saatu myönteisiä tilauslukuja.

Ainoa asia, mikä puuttuu, on kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen.

– Luottamus puuttuu yhä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että elämä ei ole ollut täällä huonoa edes viime vuosina, kun sota on ollut Ukrainassa käynnissä. Suomalaisilla kotitalouksilla ja yrityksillä on ollut resilienssiä, Ritakallio toteaa.

Myös OP Ryhmän näkemät tiedot kotitalouksien taloudellisesta kunnosta kertovat, että monilla on mahdollisuuksia tehdä suurempiakin hankintoja. Tarvitaan vain luottamusta omaan talouteen.

– Säästöt ovat kasvaneet. Kotitalouksien ja pk-yritysten taloudellinen tilanne ei ole ollut näin vahva sitten vuoden 2008, Ritakallio kertoo.

Kuntia on "liikaa"

Ritakallio ehdottaa MTV:n Uutisextran haastattelussa, että Suomessa karsittaisiin edelleen kuntien määrää kuntaliitoksilla.

Ritakallion mielestä kuntien heikentynyt taloustilanne ja päällekkäiset hallintojärjestelmät puoltavat kuntien määrän vähentämistä.

– Meille on jäänyt hyvin vanhakantainen kuntarakenne. Meillä on edelleen yli 300 kuntaa. Mielestäni tällaisia rakenteita pitäisi tässä ajassa tarkastella, kun kuntienkin taloudellinen tilanne on heikentynyt ja velkaantuminen jatkunut. On tarkasteltava myös kuntien tehtäviä, Ritakallio toteaa.

Kuntien määrä on Suomessa vähentynyt yli sadalla 2000-luvulla. Kuntien määrän vähennys herättää herkästi tunteikasta vastarintaa, mutta vähennys voisi tehostaa julkista taloutta, kun hallinnon määrä vähenisi.

Ritakallio korostaa, että pankkikonttoreiden osalta samankaltainen muutos on yhä käynnissä.

– Kun aloitin OP Ryhmässä pääjohtajana, meillä oli 167 Osuuspankkia. Nyt meillä on 62 pankkia. Ensi vuoden loppuun mennessä meillä on niitä 35. Näen, että kuntasektorilla on aivan samoja mahdollisuuksia.

Lue myös: Kuntaliiton mukaan erot kuntien veroprosenteissa uhkaavat kasvaa ennennäkemättömän suuriksi

Lisää hallittua riskiä yritysrahoitukseen

Pankkien sääntely pakottaa osaltaan ne huolehtimaan vakavaraisuudestaan, mikä johtaa joidenkin yritysten näkökulmasta tiukkaan lainapolitiikkaan.

OP aikoo lisätä hieman riksiä yritysrahoituksessa eli pk-yritysten lainehdot ehkä hieman höllenevät.

– Meillä olisi varaa lisätä yritysrahoitusta noin 25 miljardilla eurolla. Voimme ottaa hallitusti enemmän riskiä ja näin olemme alkaneet jo tehdä, Ritakallio toteaa.

Pieni helpotus yritystenrahoitukseen voi osaltaan auttaa hieman talouskasvun syntymisessä.

MTV:n Uutisextran lyhyt versio televisiossa lauantaina 13.9. kello 19.10 ja pidempi versio MTV Katsomossa.