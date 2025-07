Yhä harvempi pitää ulkomaisen työvoiman lisäämistä tarpeellisena – selvä muutos parin vuoden takaisesta

Alle puolet suomalaisista pitää ulkomaisen työvoiman lisäämistä tarpeellisena, selviää Suomen Yrittäjien työelämägallupista.

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisista pitää ulkomaisen työvoiman lisäämistä tarpeellisena.

Osuus on pienempi kuin vuoden 2023 syyskuussa tehdyssä kyselyssä, jossa ulkomaisen työvoiman lisäämistä piti tarpeellisena 58 prosenttia.

– Se, että ulkomaiseen työvoimaan suhtaudutaan nyt hieman vähemmän suopeasti kuin pari vuotta aiemmin, on mielestäni ymmärrettävää, ja selittyy heikolla suhdannetilanteella ja työmarkkinatilanteella, sanoo Huomenta Suomessa vieraillut Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus.

Työttömänä on tällä hetkellä noin 300 tuhatta suomalaista. Työttömien määrä on noussut noin sadalla tuhannella vuoden 2023 syyskuusta.

– Todennäköisesti työmarkkinatilanne on se syy, ei asenneilmapiirin muutos. Kun työttömiä on enemmän, on suhtautuminen ymmärrettävästi hieman varauksellisempaa. Ulkomainen työvoima koetaan ehkä hieman enemmän kilpailijana kuin aiemmin, Brotherus arvelee.

Suomen Yrittäjien kyselyssä vastaajilta kysyttiin, tarvitaanko Suomessa lisää ulkomaista työvoimaa. Vastaajista 44 prosenttia vastasi kyllä, ja 38 prosenttia ei. Kantaansa ei osannut kertoa 18 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä ulkomaisen työvoiman lisäämiseen suhtautuvat muita myönteisemmin yli 55-vuotiaat työntekijät, ja kielteisemmin alle 30-vuotiaat ja työttömät.

Vihreiden kannattajat myönteisimpiä

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin myös, onko heidän omalla työpaikallaan tarvetta saada ulkomaista työvoimaa. Näin ajattelee noin joka kuudes. Enemmistö, 72 prosenttia vastaajista ei pidä ulkomaisen työvoiman saamista omalle työpaikalleen tarpeellisena.

Vastauksissa ilmeni myös puoluekohtaisia eroja.

Vihreiden ja kokoomuksen kannattajat suhtautuvat muita myönteisemmin ulkomaisen työvoiman lisäämiseen.

Vihreiden kannattajista 75 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista 67 prosenttia pitää ulkomaisen työvoiman saamista Suomeen tarpeellisena. Perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee 13 prosenttia.

Suomen Yrittäjien kyselyyn vastasi hieman yli tuhat 18-69 vuotiasta suomalaista 5–11. kesäkuuta välisenä aikana.