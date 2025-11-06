Keskusrikospoliisi eli KRP vaatii perjantaina kolmea miestä vangittavaksi epäiltynä kurdijärjestö PKK:n rahoittamisesta, kertoo Helsingin Sanomat.
Järjestö on luokiteltu terroristijärjestöksi muun muassa EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Vangittavaksi vaaditaan lehden mukaan kolmea kurditaustaista miestä.
Lehden mukaan KRP katsoo vangitsemisvaatimuksessaan epäiltyjen rahoittaneen terrorismia tämän viikon maanantaihin saakka.
KRP kertoi terrorismin rahoittamisesta koskevasta tutkinnasta ensimmäistä kertaa tiistaina. Poliisi kertoi tehneensä alkuviikosta kiinniottoja Kaakkois-Suomessa.
Helsingin Sanomien mukaan poliisi kuitenkin epäilee rikosten tapahtuneen Helsingissä. Lehden tietojen mukaan rikosepäilyyn liittyy myös rahan keräämistä kurdiyhteisöltä.