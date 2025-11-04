Keskurikospoliisi on tehnyt alkuviikosta kiinniottoja tapaukseen liittyen.
Keskusrikospoliisilla on meneillään esitutkinta, jossa rikosnimikkeenä on epäilty terrorismin rahoittaminen. KRP kertoi tiistai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa, että se on tehnyt tutkintaan liittyviä kiinniottoja Kaakkois-Suomessa alkuviikon aikana.
Jutun tutkinnanjohtaja Mikko Laaksonen ei tiistaina kertonut STT:lle yksityiskohtia tutkinnasta. Hän kuitenkin vahvisti, että esimerkiksi Ylen uutisoimat, edellisyönä Ruokolahdella tehdyt kiinniotot liittyvät tutkintaan.
Yle kertoi aiemmin tiistaina Kaakkois-Suomen poliisin kertoneen, että poliisi oli pysäyttänyt Ruokolahdella Etelä-Karjalassa auton ja ottanut kiinni useita henkilöitä. Tehtävään oli osallistunut useita poliisiautoja, ja se oli Ylen mukaan herättänyt keskustelua paikallisten keskuudessa sosiaalisessa mediassa.