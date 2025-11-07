Kolmea miestä vaaditaan vangittavaksi liittyen terrorismin rahoittamiseen.
Keskusrikospoliisi (KRP) vaatii vangittavaksi tänään kolmea miestä epäiltynä terrorismin rahoittamisesta.
KRP tiedotti alkuviikosta ottaneensa asiaan liittyen kiinni useampia ihmisiä Kaakkois-Suomessa alkuviikon aikana.
Rikosten epäillään alkaneen 7. lokakuuta 2023. Tekopaikaksi on ilmoitettu Helsinki.
Miehet ovat noin 50–60 -vuotiaita.
Helsingin Sanomien mukaan vangitsemisvaatimus liittyy epäilyyn siitä, että miehet ovat rahoittaneet kurdien separatistijärjestöä PKK:ta.
Vangitsemisia käsitellään tänään iltapäivällä.