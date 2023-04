Saako siiliä ruokkia? Älä lopeta juomatarjoilua kesken – ja muut tärkeät ohjeet

Kun siili kömpii pesästään talvihorroksen jälkeen, sen paino on voinut pudota jopa 60 prosenttia, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY kertoo tiedotteessaan. Ei siis ihme, jos hoikistuneella siilillä on herättyään sudennälkä.

Jos maa on vielä jäässä, siili on kuitenkin ikävässä pinteessä, sillä luonnosta ei silloin löydy sille paljoakaan ravintoa. Tässä tilanteessa ihmisen tarjoama tukiravinto on tarpeen, HESY muistuttaa. WWF:n mukaan siilien määrä Suomessa on havaintojen perusteella vähentynyt viime vuosina merkittävästi ilmastonmuutoksen vuoksi, joten kaikki apu siileille on tarpeen.