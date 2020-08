Muistatko vielä suloiset siilit hyvinkääläisen Pekan pihassa? Nyt silmäteränä on Pikku-Einari – piikkiselkä on saanut oman ruokintapisteenkin!

Samalla tutustumishetkellä mies punnitsi piikkiselän ja vaaka näytti eläimen painoksi 317 grammaa. Tämä on Wahlstenin mukaan normaali paino poikaselle.

Pikku-Einarin tunnistaa helposti

Yli 15 vuoden siilikokemus on tutustuttanut Wahlstenin moniin siiliyksilöihin.

Siilit ovat erikokoisia ja -näköisiä, ja kuten ihmisetkin, myös siilit saattaa tunnistaa kävelytyylistä. Näin on myös Pikku-Einarin kohdalla.

Mies vitsaileekin, että siilillä on yhdennäköisyyttä erään automerkin kanssa.

Poikanen on jo tottunut hemmotteluun

Elokuun puoliväliin saakka kaikki Wahlstenin pihapiirissä liikkuneet siilit ovat ruokailleet yhteisen häkin suojassa. Hyvänä kesänä siilejä on parhaimmillaan ollut päivän mittaa jopa parisenkymmentä.

Mies on rakentanut siileille puusta ja kanaverkosta erilaisia tiloja, joissa ne voivat syödä rauhassa isoilta linnuilta ja ketuilta.

Nyt silmäteräksi päässyt Pikku-Einari on saanut kuitenkin erikoiskohtelua.

– Päätin rakentaa sille oman häkin, koska se on sen ansainnut, Wahlsten kertoo hymyilevällä äänellä.

Mies on rakentanut poikaselle ruokintapisteen, joka on ollut käytössä nyt noin viikon verran. Pikku-Einari on todennut tyytyväisenä, että palvelu pelaa.