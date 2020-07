Robottiruohonleikkurit silpovat siilejä – eläinlääkäri murheissaan: “Siili on kömpelö eläin, joka ei välttämättä juokse pakoon"

Inkoon eläinlääkäri Kaisa Wuorimaa on tänä kesänä ollut mukana kahden murhenäytelmän jälkipyykissä. Viikon sisällä lähialueella tapahtui kaksi siilien silpoutumiseen johtanutta onnettomuutta.

Kyseessä on ensimmäinen kesä, kun Wuorimaa on törmännyt kyseiseen ilmiöön. Joidenkin robottiruohonleikkureiden nokka saattaa pompata ilmaan, kun ne törmäävät johonkin. Silloin siili jää helposti alle kohtalokkain seurauksin.

– Siili on kömpelö eläin, joka ei välttämättä juokse ruohonleikkuria pakoon. Se saattaa litistyä matalaksi tai käpertyä uhattuna piikkipalloksi, Wuorimaa kertoo.

Skalpeerattuja päänahkoja, silvottuja raajoja

– Siileiltä on skalpeerattu päänahkoja tai niiltä on puuttunut raajoja, jotka viittaavat esimerkiksi ruohonleikkuriin tai trimmeriin, kertoo eläntenhoidon- ja suojelun johtaja Nina Trontti Villieläinsairaalasta.

Villieläinsairaala hoiti viime vuonna yli 120 siiliä. Trontin mukaan suuri osa loukkaantumisista on kytköksissä suoraa tai välillisesti ihmisen toimintaan. Viimevuotisissa sairaalan potilaissa oli esimerkiksi rastasverkkoihin juuttuneita, rotanloukkuihin joutuneita ja auto-onnettomuudessa loukkaantunteita siilejä. Lisäksi sairaalan tilastoissa näkyy myös sähköpotkulaudan yliajamaksi joutunut yksilö.

Tämän vuoden aikana sairaalaan on tuotu yhteensä 67 siiliä, joista vasta 14 on palautettu luontoon. Siili on rauhoitettu eläin ja kaikki Villieläinsairaalassa kuntoon hoidetut siilit palautetaan takaisin luontoon. Toipuneet siilit palautetaan melkein aina takaisin niiden alkuperäiselle reiviirille.