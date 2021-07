Siilejä suojeleva Pekka varoittaa uudenlaisesta uhasta, joka voi koitua pienten piikkiselkien karmeaksi kohtaloksi: "Koko poikue voi menehtyä"

Olosuhteet ovat pihalla suotuisat. Wahlsten on pystyttänyt tontille useita siilihäkkejä, jotka suojaavat ruokakuppeja ahnailta lokeilta, variksilta ja harakoilta.

Hädässä oleva siili näyttäytyy ihmiselle

Piikkiselät kuljeskelevat pihan läheisyydessä oman mielensä mukaan. Siilejä on näkynyt kevään aikana tavallista vähemmän, sillä säät ovat olleet sateisia ja luonto rehevää. Tämä tarkoittaa, että siileillä on ollut hyvät elinolosuhteet ja ne eivät ole tarvinneet Wahlstenin ruoka-avustusta.

– Siili on fiksu eläin ja ilmaisee hätänsä ihmiselle näyttäytymällä. Sillä on yleensä jonkinlainen hätä ravinnon suhteen tai se on loukkaantunut. Silloin ihmisen täytyy osata auttaa.