Piikikkään yöeläimen kohtaaminen yhä harvinaisempaa – hoitoon päätyy ruohonleikkurien skalpeeraamia siilejä

Siilien kohtaaminen on tullut harvinaisemmaksi, sillä niiden määrä on romahtanut muutamassa vuosikymmenessä pitkälti ihmisten toimien takia. Jokaisella meistä on kuitenkin mahdollisuus myös auttaa näitä pieniä piikkipalloja ja aloittaa voi jo ihan omasta pihapiiristään.