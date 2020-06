Siili murjoutui ruohotrimmerin alle ja lokki roikkui siimasta tuntikausia – mikkeliläinen Jarmo näkee päivittäin, kuinka eläimiä loukkaantuu ihmisten takia

Mikkelissä sijaitseva Jampan Eläinhoitola on yksi luonnonvaraisia eläimiä vastaanottavista paikoista. Kotinsa kellariin eläinhoitolan perustanut Lautamäen mukaan tänä kesänä on tullut vastaan todella paljon kalastussiimoihin sotkeutuneita lintupotilaita.

Pilko siima pieniksi pätkiksi ja vie roskikseen

Siimat ovat erityisen vaarallisia, jos niiden päässä on lisäksi koukku. Joutsenet ja puolisukeltajat keräävät ruokaa järven pohjamudasta, ja jos siellä on koukullinen siima, niin lintu nielaisee koukun vahingossa. Se on linnulle todella vaarallista.