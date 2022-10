Puoliso katselee jatkuvasti kuvia vähäpukeisista naisista netissä – lukijaraati kertoo mielipiteensä: "Jos koet sen olevan sinulta pois, jätä se sika"

"Mieheni seuraa puhelimellaan erilaisia sivustoja, joissa katselee kuvia vähäpukeisista naisista. Muun muassa Alaston Suomi, Instagram, Kuvake, Facebook ja niin edelleen. Miksi näitä pitää seurata monta kertaa päivässä? Tuntuu, että tämä on pois parisuhteen seksistä," kysyy nimimerkki Öööö .

Näin raati vastasi

"Puhu miehesi kanssa avoimesti. Kysy, miksi pitää tehdä sitä, kun se on meidän seksistä pois? Ja voit kysyä, että mitä sinä voisit tehdä toisin. Kokeile asuja, ostelkaa leluja. Kokeilkaa kaikkia uusia juttuja makkarin puolella." – Nainen, 21, avoliitossa

"Anna katsoa. Mitä se haittaa? Saa katsoa, muttei koskea. Kyllä miehelläkin on samat himot, mitä ennen seurustelua. Mitä sitä turhaan estelemään. Ihmiset miettii nykyään liikaa entä jos -asioita. Sitten jos jotain tapahtuu, niin siinäpähän tapahtuu." – Nainen, 20, parisuhteessa

"Suosittelen asiallista keskustelua asiasta. Voi olla mahdollista, että kyseessä on pitkään jatkunut tapa." – Mies, 30, avoliitossa

"Suurin kysymys on, että miksi siedät tälläistä? On hyvin eri asia katsoa jotain kuvaa joka esimerkiksi Instagramissa tulee vastaan, kun käyttää Alastonsuomea ja niin edelleen." – Nainen, 30, sinkku

"Jos se häiritsee, ota asia puheeksi miehesi kanssa. Keskustelemalla asiat selviää. Itse en usko, että kuvien katselu olisi sinulta jotenkin pois. Itse katson pornoa niin sinkkuna kuin varattunakin, koettu on. Ja ei, se ei ole ollut mistään pois." – Mies, 21, sinkku

"En näe asiassa mitään väärää, ne on vaan kuvia/videoita. Toki jos mies masturboi näille monta kertaa päivässä ja on siten pois teidän seksielämästä, sanoisin, että miehellä on ongelmia tai jopa riippuvuus. Keskustelkaa."

– Nainen, 26, parisuhteessa