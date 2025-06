Tunnistatko itsesi näistä merkeistä? Kesätissuttelu voi karata helposti käsistä

Mitkä ovat ensimmäiset ennusmerkit liiallisesta "lomatissuttelusta"? Mehiläisen päihdepalveluiden johtaja ja ylilääkäri Kaarlo Simojoki vastaa.

Moni saattaa ajatella, että muutaman alkoholijuoman nauttiminen päivittäisellä tasolla on vain ja ainoastaan hauska ja harmiton kesäaktiviteetti.

Simojoki muistuttaa, että palautuminen kärsii merkittävästi, mikäli alkoholia kuluu jokaisena lomapäivänä.

– Jos mietitään kesäloman perimmäistä tarkoitusta, niin sehän on palautuminen. Jokapäiväinen juominen vaikuttaa palautumiseen niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla.

Pahimmillaan tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa töihin palataan entistäkin väsyneempänä. Taustalla on usein alkoholinkäytön moninkertaistaminen.

– Moni ei juo arkisin ollenkaan alkoholia, mutta lomapäivänä saattaakin mennä kolme annosta päivässä. Se on 300 prosentin nousu, Simojoki toteaa.

Varoitusmerkit

Puhuttaessa huolestuttavista ennusmerkeistä tissutteluun liittyen, Simojoki nostaa ensimmäisenä esiin alkoholin mukanaolon lähes jokaisessa tilanteessa.

– Olipa sitten nurmikon leikkaaminen, ruoanlaittaminen tai saunominen niin se on aina siinä mukana. Toinen on se, että jos juomat loppuvat nopeammin kuin mitä on suunnitellut.

Kolmas selkeä varoitusmerkki on Simojoen mukaan se, jos joku joutuu huomauttamaan sinua alkoholinkäytöstä.

Lisäksi alkoholimäärän selkeä nousu loman edetessä on ehdottomasti huono merkki.

– Jos ne määrät nousee sellaisiksi, että se ei pysykään enää siinä muutamassa, vaan meneekin niin sanotusti yli. Silloin voi miettiä, että olisiko aika pistää korkkia hetkeksi kiinni, ylilääkäri summaa.