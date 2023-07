Coldplayn keikat nostivat hotellihinnat pilviin, muuttavatko lisäkeikat tilannetta? "Voisi kuvitella, että helpottaa hintapaineita"

Konserttien lipunmyynti on käynnissä artistin tarjoaman ennakkomyynnin kautta. Konserttien yleinen lipunmyynti alkaa perjantaina 28. heinäkuuta. Miten lisäkeikat tulevat näkymään hotellien hinnoissa? Entä miksi hotellihinnat kipuavat niin korkealle keikkapäivinä?

MaRa: Hinnoittelu ollut dynaamista jo pitkään

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo MTV Uutisille, että hotellihuoneiden hinnoittelu on jo pitkään ollut dynaamista.

– Niinpä päivinä, kun vieraita on vähän, hinnat ovat alhaisempia. Kun kysyntä on kovempaa, hinnat ovat korkeampia.

Dynaamista hinnoittelua tehdään jo siksikin, että hotellissa on tietyt kiinteät kulut. Hiljaisempina päivinä pystytään edullisemmalla hinnoittelulla saamaan niitä katettua.

Radissonin hinnat päivittyvät myöhemmin

– Yleisesti hotellien hinnat nousevat, kun kysyntä on kovaa.

Scandicin mukaan kysyntä ohjaa hinnoittelua

– Totta kai aina, kun on isompi tapahtuma ja kun voidaan olettaa kysynnän olevan isompaa, hinnat nousevat, hän sanoo.

Borg huomauttaa, että stadionkeikkoja on jatkuvasti. Kysyntä toimii samoin, oli kyseessä Coldplay tai Kaija Koo .

Borgin mukaan kysymykseen siitä, mille tasolle keikkapäivien hotellihinnat asettuvat, on hankala vastata. Yksi syy tähän on jo sekin, että tarjolla on erilaisia huoneita. Hän miettii, että voitaneen puhua samantasoisista hinnoista kuin tämän kesän ja kevään muiden suurten nimien, kuten Rammsteinin, kohdalla.