Eicca Toppinen: Kihlat!

Eicca Toppinen on kihlautunut rakkaansa kanssa.
Apocalyptican Eicca Toppinen on mennyt kihloihin kumppaninsa Marianne Lindbeckin kanssa. Kihlauutinen käy ilmi Toppisen Instagram-julkaisusta, jossa hän onnittelee rakastaan tämän syntymäpäivän johdosta.
– Hyvää syntymäpäivää hauskimmalle, suloisimmalle, kilteimmälle, kovimmalle ja fiksuimmalle tytölle jonka tunnen, rakkaalleni ja kihlatulleni, Toppinen kirjoittaa julkaisussaan englanniksi.
Toppinen on sisällyttänyt postaukseensa useita kuvia hänestä ja Lindbeckistä. Julkaisun toisessa kuvassa Lindbeck esittelee nimettömässään komeilevaa sormusta.
– Elämä kanssasi on jännittävää, hauskaa, syvällistä ja seikkailunhaluista. Kiitos, että rakastat minua sellaisena kuin olen. Odotan innolla jokaista uutta päivää kanssasi! Rakastan sinua loputtomasti, Toppinen päättää tekstinsä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Julkaisun kommenttikenttään on raapustettu useita onnentoivotuksia.
– Onnea teille molemmille, viulisti Linda Lampenius toivottaa.
– Hyvää syntymäpäivää, Marianne! Ja onnittelut teille molemmille kihlauksesta! toinen someseuraaja onnittelee.
– Niin suloista! Hyvää syntymäpäivää ja onnittelut teille molemmille! kolmas kommentoi.
Toppinen oli aiemmin naimisissa näytteljä Kirsi Ylijoen kanssa. Ex-pari ilmoitti erostaan maaliskuussa 2020.