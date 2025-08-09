Varjuksen kuolemasta kertoo Tanssiin.fi-sivusto.

Muusikko, sanoittaja ja säveltäjä Ari "Vaakku" Varjus on kuollut, kertoo Tanssiin.fi-sivusto. Hän oli kuollessaan 66-vuotias.

Tanssiin.fi:n mukaan Varjus kuoli kotikaupungissaan Turussa perjantaina 8. elokuuta.

Varjus tunnettiin 1990-luvulla suosiota niittäneestä Vilperin perikunta -huumoriyhtyeestä, jota ennen hän vaikutti Lännenmiehet-yhtyeessä. Viime vuosina Varjus musisoi Vaakku ja Vileeni- sekä Vaakku ja patterihaukat -yhtyeissä.

Varjus teki aikoinaan Auran Aallot -radiokanavalle viihdeohjelmaa Isi ja Tommi yhdessä juontaja Janne Porkan kanssa.