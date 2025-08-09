Ari "Vaakku" Varjus on kuollut

25.2G0MN1R
Varjus kuoli kotikaupungissaan Turussa perjantaina 8. elokuuta.
Julkaistu 39 minuuttia sitten

Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Varjuksen kuolemasta kertoo Tanssiin.fi-sivusto.

Muusikko, sanoittaja ja säveltäjä Ari "Vaakku" Varjus on kuollut, kertoo Tanssiin.fi-sivusto. Hän oli kuollessaan 66-vuotias. 

Tanssiin.fi:n mukaan Varjus kuoli kotikaupungissaan Turussa perjantaina 8. elokuuta.

Varjus tunnettiin 1990-luvulla suosiota niittäneestä Vilperin perikunta -huumoriyhtyeestä, jota ennen hän vaikutti Lännenmiehet-yhtyeessä. Viime vuosina Varjus musisoi Vaakku ja Vileeni- sekä Vaakku ja patterihaukat -yhtyeissä. 

Varjus teki aikoinaan Auran Aallot -radiokanavalle viihdeohjelmaa Isi ja Tommi yhdessä juontaja Janne Porkan kanssa. 

Lisää aiheesta:

Muusikko Jouni "Jone" Takamäki on kuollutLaulaja Eero Raittinen on kuollut 80-vuotiaanaKarjalainen: Laulaja-lauluntekijä Liisa Tavi on kuollutFredin kuolema tuli täytenä yllätyksenä pitkäaikaiselle ystävälle: "Hän oli Ystävä isolla Y:llä" Yölinnun manageri järkyttyi Matti Silmun kuolemasta: "Todella raskas uutinen"Puolikuu-yhtye julkaisi suru-uutisen Facebookissa – bändin keulakuva Kari Pesonen on kuollut
KuolleetMusiikki

Tuoreimmat aiheesta

Kuolleet